Czas na triazole - ochronę i regulację rzepaku

Triazole stosuje się je od fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 14) przede wszystkim do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych i czerni krzyżowych. Fungicydy triazolowe działają także regulująco na wzrost roślin.

Dawkę preparatów triazolowych powinno dobierać się odpowiednio do fazy rozwojowej roślin i obsady. Przy mniejszym zagęszczenia łanu stosuje się niższą, w bardziej gęste - wyższą z zalecanych.

Najczęściej wykorzystywanymi substancjami czynnymi z grupy triazoli są: tebukonazol i metkonazol - Przy czym tebukonazol oraz należący do triazoli paklobutrazol wykazują najsilniejsze działanie regulujące z triazoli. Łagodniejszy wpływ regulacyjny mają substancje czynne: difenkonazol i protiokonazol, które działają głównie grzybobójczo. Na samym metkonazolu bazuje preparat Caramba 60 SL.

Jeśli sięgamy po typowy „regulator”, gdzie np. obok metkonazolu występuje chlorek mepikwatu z grupy piperydyn, który także wykazuje działanie regulujące wzrost to nie powinniśmy zbyt wcześnie stosować preparatu. Taką mieszaninę np. Caryx 240 SL stosujemy przy widocznym intensywnym rozwoju plantacji rzepaku jesienią. W plantacje o normalnym tempie wzrostu podać można mieszaninę triazoli, np. paklobutrazolu i difenokonazolu (Toprex 375 SC) lub sam metkonazol.

Triazole powodują zamieranie grzybów i uniemożliwiając ich rozmnażanie - niszczą błony komórkowe grzybów. W roślinach natomiast inicjują przemiany produkcji giberelin i tym samym działają regulująco na wzrost roślin.

Za właściwy moment na zabieg regulujący przyjmuje się, gdy 80 proc. roślin wykształci 6-8 liści (BBCH 16-18). Jeśli plantacje rozwijają się nierównomiernie, wówczas trzeba decydować się na przeprowadzenie zabiegu, gdy minimum 50 proc. roślin na plantacji jest w fazie 4-6 liści.

Na przynajmniej dwukrotne stosowanie preparatu regulującego decydują się na ogół rolnicy, którzy rzepak ozimy wysiali dość wcześnie. Odpowiednio dzielą dawkę 60 proc. w pierwszym zabiegu i 40 w drugim. Przy dzieleniu zabiegu, pierwszy powinniśmy wykonać, gdy 80 proc. roślin na plantacji jest w fazie 4 liści, natomiast drugi, gdy rzepak wykształci 7-8 liści i zaczyna uwypuklać stożek wzrostu. Jeśli rzepak przekroczył fazę 8 liści jest już praktycznie za późno na wykonanie regulacji.

W pierwszym terminie zabiegu wykorzystujemy wówczas na ogół preparaty bazujące na chlorku chloromekwatu - CCC. To substancja należąca do antygieberelin, która działa na hormony wzrostu roślin. Natomiast w kolejnych terminach, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają stosujemy triazole.

Ważne są warunki pogodowe w okresie zabiegu. Preparaty triazolowe i ich mieszaniny stosuje się w temperaturze 10-12°C. Wykonywanie zabiegu regulacji po ewentualnych przymrozkach jest bezcelowe.