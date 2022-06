Zabieg T-3 to ostatnia aplikacja fungicydu przed zbiorem

Na plantacjach zbóż ozimych chronionych intensywnie czas na wykonanie zabiegów T-3, czyli ochronę kłosa. Sprawdzamy jakie substancje możemy podać w tym terminie.

Ochrona w terminie T-3 to ostatni zabieg fungicydowy przed zbiorem.

Skupiamy się w nim na ochronie kłosa przed m.in. takimi chorobami, jak fuzarioza kłosów, czerń zbóż czy septorioza plew.

Triazole najczęściej stosowane

Najpowszechniej stosowaną substancją czynną w ochronie kłosa jest tebukonazol. Jego dawka w zabiegu kłosowym oscyluje w granicach 125 - 250 g / ha. Działa on układowo, a stosowany może być zapobiegawczo, leczniczo oraz wyniszczająco. Wykazuje on wysoką skuteczność w ograniczeniu typowych choroby kłosa, jak choćby fuzariozy czy septoriozy plew.

W duecie z tebukonazolem możemy zastosować metkonazol. Synergia tych dwóch substancji w zabiegu kłosowym poparta jest bardzo dobrymi wynikami doświadczeń w zapobieganiu chorób kłosa. Dawka metkonazolu w kombinacji z tebukonazolem nie powinna być niższa niż 18 g. W przypadku stosowania metkonazolu "solo" minimalna dawka to 30 g substancji. Metkonazol warto podać wraz z tebukonazolem w celu rozszerzenia ochrony - z jednej strony wyższą skuteczność osiągniemy obniżając dawki substancji czynnych przy łącznym stosowaniu, z drugiej wciąż zabieg będzie dobrze skalkulowany ekonomicznie.

Zdecydowanie wart uwagi w zabiegu T-3 jest także protiokonazol. W przypadku aplikacji z tebukonaozolem, co jest dość często praktykowane, podaje się go 125 g lub w przypadku wyższej presji nawet więcej. Może być stosowany również "solo", ale znacznie skuteczniejsze będzie mieszanie go z tebukonazolem lub metkonazolem.

Prochoraz ostatni już sezon

W terminie T-3 możemy także podać prochloraz. Niemniej raczej powinien zostać on zaaplikowany razem z jednym z triazoli. Możemy więc podać jedną z wymienionych wcześniej substancji i uzupełnić ją o prochloraz w dawce 180 - 360 g/ha. Prochloraz "wyczyści" jeszcze nieco utrzymujące się górne liście i pozytywnie wpłynie na ogólną kondycję roślin.

Ostrożnie ze strobilurynami

W zabiegu T-3 powinniśmy unikać zdecydowanie strobiluryn. Te w technologii ochrony powinny zostać zastosowane w drugim zabiegu, przy ochronie liścia flagowego. Pamiętajmy, że strobiluryny dość mocno wydłużają efekt zieloności rośliny, a co za tym idzie przedłużają wegetację. Aplikacja tej substancji w terminie czerwcowym może więc nieco opóźnić zbiory.