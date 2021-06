Czas zwalczania strąkowca grochowego

Groch siewny w warunkach Polski centralnej rozpoczyna kwitnienie. Pojawił się więc i strąkowiec grochowy, który już składa jaja. Potrzebny jest zatem zabieg ochronny.

Strąkowiec grochowy to bardzo często szkodnik o znaczeniu gospodarczym. O jego szkodach zazwyczaj plantator przekonuje się po omłocie, zauważając liczne uszkodzone nasiona. Niektóre są puste, niektóre z tzw. okienkiem co oznacza, że w środku jest poczwarka owada. Niestety zawleczony do magazynu kontynuuje rozwój i może doprowadzać do powiększenia się rozmiaru szkód.

Zwalczanie strąkowca na etapie wegetacji nie jest skomplikowane. Zazwyczaj ochronę rozpoczyna się na początku kwitnienia grochu, kiedy na plantację nalatują chrząszcze tego szkodnika. Nie trudne je zauważyć, gdyż są one dość sporych rozmiarów (około 4-5 mm). Chrząszcz ma ciemnoszare lub czarne zabarwienie z charakterystycznymi plamkami na ciele.

Stadium szkodliwym są larwy, które żerują w nasionach. Łatwe do zidentyfikowania są także jaja szkodnika. To podłużne miodowopomarańczowe owalne twory jakby przyklejone do młodych formujących się strąków. Są już widoczne w łanie.

Czym zwalczać strąkowca grochowego?

Podobnie jak w przypadku chowaczy w rzepaku zwalczanie powinno się wykonać zanim chrząszcze złożą jaja. W latach o małej presji szkodnika wystarczy jedna aplikacja insektycydem. Częściej jednak potrzebne są dwie.

Progiem ekonomicznej szkodliwości są 2 chrząszcze na 1 m2 uprawy.

Niestety do zwalczania strąkowca grochowego mamy obecnie zarejestrowane tylko preparaty z dwóch grup chemicznych i w sumie tylko 3 substancje czynne. Z pyretroidów są to: deltametryna oraz

beta-cyflutryna. Dostępne są także insektycydy oparte na acetamiprydzie. Z pyretoridów należy zrezygnować, gdy temperatura przekracza 20 st.C. Acetamipryd można stosować także w wyższych temperaturach, dlatego w czasie upalnych dni lepiej decydować się na takie rozwiązanie. W przypadku powtórzenia zabiegu należy naprzemiennie stosować substancje czynne.

Zwalczanie w magazynie

Jeśli z różnych przyczyn nie uda nam się skutecznie zwalczyć strąkowca i wraz z nasionami dostanie się on do magazynu, można jeszcze zdecydować się na zagazowanie partii nasion. Do dyspozycji jest kilka preparatów zawierających fosforek III glinu. Niestety środki takie przeznaczone są do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Taki zabieg wykonać mogą wówczas np. przeszkolone ekipy DDD.