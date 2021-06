Grzyby z rodzaju Fusarium należą do jednych z najgroźniejszych patogenów w uprawie zbóż. Porażają rośliny przez cały okres wegetacji i prowadzą do znacznych strat gospodarczych. Najistotniejszy jest jednak fakt, że mogą wytwarzać toksyczne mikotoksyny, które przyczyniają się do pogorszenia jakości ziarna, a czasem nawet jego całkowitej dyskwalifikacji na cele spożywcze i paszowe.

Choroby kłosa mogą spowodować obniżenie plonu nawet o 60 proc., a obserwowane w ciągu ostatnich lat wyższe średnie temperatury zapewniają patogenom sprzyjające warunki do rozwoju. Porażenie ziarna przez patogeny z rodzaju Fusarium powoduje, że charakteryzuje się ono gorszymi wynikami pod względem masy 1000 ziaren, zawartości białka i zdolności kiełkowania. Niejednokrotnie plon całkowicie nie nadaje się do użytku i jest nieprzydatny do jakichkolwiek celów żywieniowych.

Fuzarioza kłosów stanowi duże zagrożenie dla wszystkich rodzajów zbóż, ale najbardziej jest szkodliwa dla pszenicy twardej i pszenicy zwyczajnej. Duże problemy sprawia też w przypadku żyta. Czynnikami sprzyjającymi fuzariozie kłosów są opady deszczu i wietrzna pogoda. Poza niekorzystnymi parametrami fizycznymi ziarniaków z porażonych fuzariozą kłosów najgroźniejsza jest w nich kumulacja metabolitów grzybów – mikotoksyn.

Częstotliwość występowania mikotoksyn w zbożach, w zależności od różnych czynników zewnętrznych, była w ostatnich latach przedmiotem badań naukowców z Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Wyniki tych analiz przedstawiono na tegorocznej 61. Konferencji Naukowej IOR w ramach sesji posterowej.

Zdaniem autorów jednego z nich (dr hab. Anny Tratwal, mgr inż. Kamili Roik, dr inż. Magdaleny Jakubowskiej, dr inż. Marcina Barana, dr Wojciecha Kubasika, dr inż. Pawła Trzcińskiego, mgr Beaty Wielkopolan z IOR-PIB) występujące powszechnie choroby grzybowe na kłosach, zagrażające ilości i jakości plonów muszą być nieustannie monitorowane i koniecznym jest poszukiwanie czynników ograniczających ich epidemiczne pojawy w poszczególnych latach. Na podstawie analizy obserwacji przeprowadzonych przez pracowników PIORiN w czasie Sesji Naukowej przedstawiono zatem stan zagrożeń pszenicy ozimej i żyta w latach 2016-2020 w postaci procentowego porażenia kłosów na terenie Polski.

Gdzie najsilniejsze porażenie kłosów?

Z zestawienia wynika, że w latach badań porażenie kłosów pszenicy ozimej przez Fusarium spp. notowano na terenie kraju powszechnie. W 2016 r. największe porażenie kłosów pszenicy ozimej notowano w woj. dolnośląskim – do 60 proc., warmińsko-mazurskim – do 33 proc., mazowieckim – do 30 proc., śląskim – do 28 proc., wielkopolskim do – 25 proc., małopolskim – do 25 proc., opolskim do – 22 proc. Większe porażenie zaobserwowano w woj. zachodniopomorskim – do 15 proc., kujawsko-pomorskim – do 14 proc., w podlaskim – do 10 proc. porażonych kłosów. Najmniej porażonych kłosów pszenicy ozimej przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. odnotowano w województwach lubelskim i lubuskim, gdzie porażenie nie przekraczało 8 proc., podkarpackim i łódzkim – do 7 proc., a w pomorskim – do 3 proc.

W 2020 r. największe porażenie kłosów pszenicy ozimej notowano w woj. wielkopolskim – do 30 proc., dolnośląskim – do 25 proc. Większe porażenie zaobserwowano w woj. małopolskim, lubelskim, pomorskim i zachodniopomorskim – do 20 proc., podkarpackim – do 17 proc., mazowieckim i podlaskim – do 15 proc., warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim – do 14 proc., świętokrzyskim do – 12 proc. Najmniej porażonych kłosów pszenicy ozimej (poniżej 10 proc.) odnotowano w województwach: opolskim – do 7,5 proc., lubuskim i łódzkim – do 7 proc.

Mikotoksyny w zbiorach 2019

Zespół w składzie: dr Anna Nowacka, dr Agnieszka Hołodyńska-Kulas, dr Rafał Motała, dr Adam Perczak, mgr inż. Paulina Wierkiewicz, inż. Monika Przewoźniak IOR-PIB postanowił przeprowadzić dokładną ocenę zawartości mikotoksyn w ziarnach zbóż pochodzących z polskich zbiorów w 2019 r. i przedstawić ją na kolejnym posterze w czasie tegorocznej Sesji Naukowej IOR.

Badania zostały przeprowadzone przez Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016-2020 „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”.

Program badań obejmował 7 gatunków zbóż: jęczmień, kukurydzę, mieszankę zbożową, owies, pszenicę, pszenżyto i żyto. Próbki zbóż zostały pobrane z miejsc produkcji przez inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. Analizie poddano 162 próbki ziaren zbóż na zawartość 14 mikotoksyn. Wynik: ziarna zbóż były zanieczyszczone dziesięcioma mikotoksynami wytwarzanymi przez gatunki Fusarium i Penicillium. Ogółem 131 próbek (74,7 proc.) zawierało jedną mikotoksynę lub więcej. Stwierdzano je we wszystkich badanych rodzajach zbóż: jęczmieniu (100,0 proc.), pszenicy (86,7 proc.), kukurydzy (86,4 proc.), mieszance zbożowej (86,4 proc.), owsie (77,3 proc.), pszenżycie (63,6 proc.) i życie (63,6 proc.). Zawartość mikotoksyn przekraczała najwyższe dopuszczalne poziomy w 6,2 proc. próbek.

Jakie fungicydy stosować?

Wpływ fungicydów na różnice w zasiedleniu ziarna pszenicy ozimej przez grzyby patogeniczne zbadali i zaprezentowali na kolejnym posterze w czasie tegorocznej Sesji Naukowej IOR dr Katarzyna Pieczul, mgr inż. Ilona Świerczyńska, dr hab. Andrzej Wojtowicz i mgr Maria Pasternak z IOR.

W Polsce do ochrony kłosów pszenicy ozimej zarejestrowanych jest kilkadziesiąt preparatów zawierających substancje z różnych grup chemicznych. Celem badań była konkretnie analiza zmian w zasiedleniu ziarna pszenicy ozimej przez grzyby patogeniczne oraz saprotroficzne, zachodzących pod wpływem stosowania opryskiwania fungicydami z różnych grup chemicznych, w dawkach zalecanych oraz zredukowanych.

Doświadczenie poletkowe wykonano na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze. Poletka opryskiwano w terminie T-3 fungicydami zawierającymi: azoksystrobinę, epoksykonazol, tebukonazol, tiofanat metylowy, fenpropimorf i chlorotalonil w dawce zalecanej oraz połowie dawki zalecanej. Analizę mikologiczną ziarna wykonano dla wszystkich ww. kombinacji fungicydów oraz dla prób kontrolnych, niechronionych fungicydami.

Jak wynika z badań, gatunkami dominującymi we wszystkich badanych kombinacjach były Alternaria spp. oraz Epicoccum sp. – grzyby wywołujące czerń zbóż. Z ziarna nieodkażanego często izolowano także Botrytis cinerea, szczególnie w kombinacjach opryskiwanych połową dawki zredukowanej azoksystrobiny, epoksykonazolu, fenpropimorfu i chlorotalonilu oraz Penicillium sp. w kombinacji z tiofanatem metylowym. Grzyby z rodzaju Fusarium – głównie F. poae oraz F. culmorum – najliczniej izolowano z kombinacji kontrolnych, a następnie opryskiwanych azoksystrobiną, fenpropimorfem oraz chlorotalonilem (dawka zalecana oraz zredukowana). W dawkach zredukowanych wszystkich stosowanych fungicydów obserwowano znaczny wzrost częstości występowania grzybów z rodzaju Fusarium.