Adiuwanty stosowane łącznie z fungicydami odgrywają coraz ważniejszą rolę w ochronie roślin. Czy będą stanowić panaceum na problemy, jakie notuje się w walce z chorobami grzybowymi?

Szacuje się, że w warunkach polowych na powierzchni roślin zatrzymuje się tylko ok. 50 proc. cieczy opryskowej. Aż 20 proc. natomiast może ulec znoszeniu. Do miejsca docelowego trafia zatem tylko część stosowanej w ochronie substancji czynnej. Co więcej, w zależności od preparatu stosowane środki ochrony roślin mogą ulegać w środowisku wodnym różnym reakcjom, szczególnie gdy tworzona jest mieszanina zbiornikowa. Dlatego choćbyśmy stosowali w ochronie najskuteczniejszą substancję czynną, to i tak możemy nie być zadowoleni z efektów końcowych, gdyż zanim ona trafi do miejsca docelowego, po drodze ulega dużemu rozproszeniu. Coraz częściej mówi się o kontrolowaniu procesów decydujących o skuteczności stosowanych środków ochrony. Można to robić na kilka sposobów. Jednym z nich jest stosowanie produktów poprawiających optymalizację aplikacji. W tym celu sięga się między innymi po adiuwanty. Adiuwant pomoże ustabilizować ciecz roboczą, wpłynie na jej odczyn i właściwości fizykochemiczne. Dzięki temu może np. zapobiec degradacji substancji czynnej. Zastosowanie adiuwantów umożliwia także lepsze pokrycie chronionych części roślin i przyleganie substancji czynnej do powierzchni liści, zapewniając tym samym lepszy stopień jej wchłaniania. Ma to szczególne znaczenie, gdy zabieg musi zostać wykonany w trudniejszych warunkach pogodowych lub na krótko po zabiegu spadnie deszcz. Patrząc na adiuwanty przez pryzmat Zielonego Ładu, nie można także pominąć faktu, że w pewnych sytuacjach zastosowanie ich pozwala na obniżenie dawki środka przy jednoczesnym utrzymaniu jego wysokiej skuteczności. W tej sferze odnaleźć możemy coraz więcej badań naukowych.

Adiuwanty nie tylko do herbicydów

Stosowanie adiuwantów łącznie z herbicydami zakorzeniło się już głęboko w praktyce rolniczej. Jednak łączenie ich z fungicydami nie jest jeszcze tak rozpowszechnione. Dlaczego? Efekt synergii herbicyd+adiuwant jest szybko zauważalny. Skuteczność chwastobójczą można wizualnie ocenić. Z fungicydami jest nieco trudniej, a już na pewno gołym okiem trudno to zauważyć. Nierzadko stosuje się dwa komponenty lub więcej w zbiorniku opryskiwacza, z których każdy ma swoje własne wymagania dotyczące adiuwanta. Czasem z jednym komponentem adiuwant współgra, by w przypadku drugiego zachodziły negatywne reakcje, np. mogące doprowadzić do dezaktywacji substancji czynnej, a nawet do pojawienia się objawów fitotoksyczności. Dlatego wbrew pozorom nie jest łatwo opracować skuteczny program ochrony fungicydowej wspomaganej adiuwantem lub adiuwantami szczególnie w przypadku tworzenia mieszanin zbiornikowych.