Tuż przed zbiorami rzepaku pada co roku to samo pytanie: dedykować czy nie? W ostatnich latach popularność tego zabiegu znacznie spadła, ale są sytuacje, kiedy jest on wskazany.

Desykacja rzepaku jest coraz mniej popularna, ale na niektórych plantacjach taki zabieg może być jedynym sposobem, by zebrać plon

Kiedy wykonać zabieg? Zbyt wczesna aplikacja "zgasi" rośliny przedwcześnie

Straty w ścieżkach będą duże

Odrazu powiedzmy sobie co nie przemawia za desykacją łanu. Przede wszystkim narażamy się na duże straty w ścieżkach. Wielu rolników mówi, że nie ma serca wjeżdżać w tak zbity łan. Po przejeździe straty w ścieżce najczęściej są duże i mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent.

Zwróćmy także uwagę, że o ile kilka lat wstecz zabieg dosuszający był stosunkowo tani, to w tej chwili trudno jest go wykonać ekonomicznie. Glifosat podrożał praktycznie trzykrotnie i aplikacja, która niedawno temu kosztowała 35 - 40 zł/ha obecnie wyniosłaby nas nawet ponad 100 zł/ha. Jeśli mamy optymalizować koszty to właśnie w takich zabiegach - jeżeli nie ma absolutnej konieczności to aplikacja może nie mieć uzasadnienia praktycznego.

Dodajmy również - choć to kwestia dotycząca raczej sklejania łuszczyn - że nowe odmiany rzepaku, także te populacyjne, nie są tak podatne na osypywanie. Wspominamy o tym w przypadku rozważań na temat desykacji, gdyż często zabieg ten wykonywany był właśnie w celu przyspieszenia zbioru. Wieli plantatorów obawiało się, że górne łuszczyny będą się już otwierać, podczas gdy średnie i niższe partie wciąż nie będą w stanie dojrzałości technologicznej. Ten problem w coraz większym zakresie eliminuje już jednak postęp w hodowli nasiennej.

Wyjątki od reguły w przypadku desykacji

Niemniej w przypadku plantacji o dużym stopniu zachwaszczenia desykacja jest wręcz wskazana. Zbiór w niektórych przypadkach może być niejednokrotnie niemożliwy na takich polach, a w najlepszym przypadku w znacznym stopniu zanieczyścimy zbierany surowiec. A jak doskonale wiemy poziom zanieczyszczeń wpływa na cenę (standardowo dopuszczalny poziom to 2% - poniżej stosowane są potrącenia).

Nad desykacją będzie można się także zastanowić na plantacjach, które na finiszu wegetacji ucierpiały wskutek gradu lub bardzo silnych wiatrów. Rośliny po nawałnicach będą się odmładzać - np. po silnym wietrze część pochylona bliżej gleby będzie długo zielona, podczas gdy "górna" strona roślin zacznie dosychać. Takie plantacje konotują problemy ze zbiorem, ale bez desykacji ten może być jeszcze bardziej utrudniony. Co gorsza straty związane z dużym udziałem zielonych łuszczyn będą wysokie (część zostanie wyrzucona przez kombajn).

Innym scenariuszem, kiedy mogą nastąpić przesłanki do desykacji jest długi okres z przekropną pogodą. W przypadku naprzemiennych deszczy oraz wysokiego nasłonecznienia co prawda rośliny dojrzewają nawet nieco szybciej, ale zdecydowanie mniej równomiernie. Jeśli taka pogoda utrzymywać się będzie przez dłuższy czas i zauważać będziemy, że górne partie łuszczyn zmieniają barwę, podczas gdy dolne wciąż są intensywnie zielone, to warto pochylić się nad desykacją. Niemniej jeśli po takim deszczowym okresie przyjdzie kilka - kilkanaście dni z wysokimi temperaturami to rośliny powinny samoczynnie dojrzeć do gotowości technologicznej.

Desykacja tylko kiedy jest absolutnie niezbędna

W ogólnym rozrachunku więcej przesłanek jest ku temu, by rzepaku nie desykować. Zwłaszcza w tym sezonie, kiedy aplikacja jest stosunkowo droga i bardzo często niewspółmierna do oczekiwanych korzyści. Nie możemy jednak tego zabiegu całkowicie skreślać - są wszak sytuacje, kiedy może być to jedyna metoda, by plantację można było zebrać chociażby bez zanieczyszczeń.

Jeśli podjęta już została decyzja o wykonaniu aplikacji glifosatu to zabieg ten powinien zostać wykonany w momencie, gdy przynajmniej 60-70% łuszczyn przyjmie lekko seledynową barwę, a samo ziarno w przeważającej ilości powinno mieć kolor czerwono-brązowy lub brązowy. Zbyt wczesna desykacja prowadzi do przedwczesnego zasychania, a tym samym zmniejszenia objętości i MTZ.