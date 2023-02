W ostatnich latach nastąpił znaczny ubytek substancji aktywnych. Niestety - w znacznej mierze dotyczył tych stosunkowo tańszych z nich. Wobec tego jesteśmy zmuszeni do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, które wspomagać będą ochronę roślin.







W ostatnich sezonach wypadły nam substancje, które były stosowane dość szeroko zarówno w zbożach, jak i rzepaku. Nie mamy już do dyspozycji choćby epoksykonazolu, flutriafolu, chlorotalonilu, propikonazolu. Ostatnio wypadły z obrotu tiofanat metylowy i prochloraz. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Nieznana jest przyszłość tebukonazolu. Na ten moment jest dostępny i oby pozostawał na rynku jak najdłużej - ciężko jest znaleźć drugą substancję o tak szerokim zastosowaniu i jednocześnie zadowalających efektach działania oraz stosunkowo niskiej cenie. Co jednak jeśli wypadnie i tebukonazol?

Musimy mieć alternatywę dla ochrony. Nie jest to już szukanie problemu na siłę - ten już de facto istnieje. Co oferuje rynek wzamian? Są oczywiście nowe substancje. Ale te są drogie i choć bardzo skuteczne to tempo ich wprowadzania jest znacznie mniejsze niż dynamika eliminacji substancji z rynku.

Miedź systemiczna remedium na problemy?

Miedź w uprawach rolniczych stosowana jest od lat. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest pojawienie się miedzi systemicznej. Jaka jest więc różnica pomiędzy szeroko stosowanymi wcześniej formami miedzi a miedzią systemiczną? Ta pierwsza przede wszystkim po naniesieniu pozostawała na powierzchni rośliny. Deszcz ją zmywał. Z kolei miedź systemiczna wnika w głąb nanoszonej powierzchni. Również jej dawki są znacznie niższe, dzięki czemu nie mamy problemów akumulacji miedzi w glebie.

Najbardziej interesuje nas jednak w jaki sposób miedź systemiczna może wspomagać ochronę. Jej zastosowanie doceniają już plantatorzy buraków cukrowych - zwłaszcza w przypadku zwalczania chwościka. W zasadzie jeśli chodzi o uprawy rolnicze to właśnie w buraku cukrowym zastosowanie miedzi zostało najszerzej odkryte na nowo. To właśnie w tej uprawie od kilku lat problem dostępności substancji aktywnych fungicydów stanowił największy problem. Jak się okazało dodatek miedzi skutecznie wzmacniał ochronę. A w istocie - nie tylko wzmacniał, ale także przełamywał zjawisko odporności. Chwościk wykształcał coraz więcej form odporności na powszechnie stosowane fungicydy.

Miedź w zbożach i rzepaku może stanowić przyszłość ochrony

Z taką samą sytuacją możemy mieć lada moment do czynienia w najważniejszych gospodarczo uprawach w naszym kraju, gdzie stosowane są powszechnie fungicydy, tj. w zbożach oraz w rzepaku. Już teraz mamy poważną lukę - zarówno w zabiegu t-1, jak i t-2 w zbożach.

Dotychczasowe doświadczenia, ale także praktyka, wskazują, że zastosowanie miedzi w tych uprawach jest możliwe zarówno w strategiach ochrony hybrydowej, ale także w ochronie całkowicie ukierunkowanej na miedź i inne rozwiązania niewpisujące się w konwenans. O ile wydaje się, że na ten moment nie ma mowy o całkowitej rezygnacji z chemii, o tyle już wprowadzenie miedzi do ochrony wraz z konwencjonalnymi preparatami jest nie tylko możliwe, ale w zasadzie wskazane.

Miedź systemiczna zwiększa w zbożach skuteczność zabiegu m.in. przeciw mączniakowi, ale także septoriozom czy fuzariozie. W doświadczeniach dodatek miedzi wzmacniał skuteczność nawet o ponad 20% - zarówno dzięki przełamywaniu zjawiska odporności na dane substancje czynne, ale także dzięki zupełnie innemu mechanizmowi działania. Praktyka wskazuje, że możliwe jest również niewielkie ograniczenie dawki substancji aktywnych przy dodatku miedzi - skuteczność zwalczania chorób pozostaje wówczas wciąż na wysokim poziomie, a jednocześnie koszt zabiegu nie staje się diametralnie wyższy.