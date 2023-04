Niekorzystny przebieg pogody dla wczesnowiosennych zabiegów w rzepaku może spowodować problemy z larwami chowacza brukwiaczka. Uszkodzenia rzepaku mogą być spore.

Brak ochrony insektycydowej w drugiej połowie marca może znacznie wpływać na plonowanie, zwłaszcza jeśli wewnątrz rośliny są już larwy chowacza brukwiaczka

Szkody spowodowane żerowaniem larw dadzą o sobie znać przed zbiorem rzepaku

Jeśli jest larwa to już jest za późno?

Za szkody spowodowane żerowaniem chowacza brukwiaczka odpowiadają larwy. Chrząszcze same w sobie nie stanowią zagrożenia - de facto ich szkodliwość polega na złożeniu jaj do wnętrza rośliny. Do tego nie możemy dopuścić. Jednak aura w marcu nas nie rozpieszczała i często zabieg insektycydyowy był niemożliwy do wykonania (niskie temperatury, częste opady deszczu, zastoiska wodne na polach etc.).

Chowacz brukwiaczek na plantacjach pojawił się w większym nasileniu przed dwoma tygodniami. Kilkudniowe ocieplenie sprzyjało nalotom tego szkodnika. Brukwiaczek miał kilka dni czasu na żer, mógł także zdążyć złożyć jaja (zazwyczaj u podstawy stożka wzrostu).

Utrudnione odżywianie i zbiór

Larwy rozwijają się w roślinie przez około 8 tygodni. Zakładając złożenie jaj około w drugiej połowie marca mogą odżywiać się we wnętrzu rośliny do pierwszej połowy maja. Po żerowaniu roślina jest wewnątrz sucha, z wydrążonymi przez larwy korytarzami. Obecność larw chowacza brukwiaczka skutkuje pogorszeniem transportu składników pokarmowych, utrudnione jest także uzupełnianie i magazynowanie wody przez roślinę.

Wskutek utrudnionej logistyki wody i składników pokarmowych wytworzone łuszczyny są słabsze, o niższej objętości. Żerowanie larw wedle różnych szacunków może przyczynić się do spadku plonowania o około 30%.

Sama roślina rzepaku jest dodatkowo bardziej podatna na wyleganie - jest stosunkowo delikatna i podatna na łamanie, wygina się w kształt litery “s”. Możliwe jest przedwczesne dojrzewanie i zwiększa się ryzyko osypywania nasion. Tak więc jak widzimy oprócz problemów czysto wegetacyjnych związanych z ograniczeniami w dostarczaniu składników pokarmowych obecność larwy w łuszczynie może przysporzyć wielu kłopotów ze zbiorem, co dodatkowo ogranicza możliwości plonotwórcze.

Czy możliwe jest zwalczanie larw?

Zwalczanie larw jest niełatwe. Z pewnością nie pomogą preparaty działające kontaktowo - bo jak mają pomóc skoro przeciwnik żeruje wewnątrz rośliny. Jedyną możliwością, która pozwoli na ograniczenie (podkreślamy: ograniczenie, a nie pełne zwalczenie) jest zastosowanie układowych insektycydów. W dobie kurczącej się liczby substancji aktywnych nie jest to jednak łatwe zadanie. W praktyce zazwyczaj larw nie jesteśmy w stanie zwalczyć. Dlatego też konieczna jest precyzja w doborze terminu zabiegu. Niestety w rolnictwie nie wszystko zależy od nas, bo tej wiosny po prostu często pogoda blokowała zwalczanie chowacza.

Szybka aplikacja fungicydem i insektycydem niezbędna

Co trzeba wobec tego zrobić? Jeśli nie wykonaliśmy żadnej aplikacji to jak najszybciej po wzroście temperatur wykonujemy zabieg fungicydowy w połączeniu z ochroną insektycydową. Takie połączenie zapewni nam wzmocnienie rośliny już po uszkodzeniach związanych z żerowaniem chrząszczy chowacza brukwiaczka i złożeniem jaj (miejsce złożenia jaj jest jednocześnie “autostradą” dla chorób). Jeśli zaś chodzi o insektycydy to konieczna jest implementacja środków układowych. Raz jeszcze zwróćmy uwagę, że zwalczanie larwy może być niezwykle trudne, ale musimy po złożeniu jaj minimalizować straty.