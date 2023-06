Często pojawiają się pytania czy można wykonywać zabiegi ochronne podczas kwitnienia. Odpowiedź brzmi: to zależy w jakich zbożach.

Podczas kwitnienia musimy uważać z aplikacją środków ochrony roślin - te w niektórych zbożach są wykluczone w tej fazie

Aplikacja w terminie T-3 w pszenicy przypada w fazie kwitnienia. Czy warto wykonywać zabieg ochronny?

Żyta nie chronimy na kwitnieniu, z pszenżytem bywa różnie

Nie wykonujemy zabiegów ochronnych w życie, a co do zasady także w pszenżycie. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na ważny element. To, czy podczas kwitnienia można wykonać aplikację środków ochrony roślin w pszenżycie, uzależnione jest od typu tego zboża. Pszenżyta w typie zbliżonym do pszennego można chronić w tej fazie, natomiast te w typie żytnim nie powinny być opryskiwane podczas kwitnienia. Jeśli nie mamy pewności co do tego czy pszenżyto jest bardziej zbliżone do pszenicy czy żyta to zabiegu nie wykonujemy. Zarówno w życie, jak i pszenżycie, aplikacja środków ochrony roślin w tym terminie może przyczyniać się do obniżki plonowania. Podczas aplikacji fungicydów w fazie kwitnienia w życie, jak również często w pszenżycie, dochodzi do sklejenia pręcików.

T-3 polecane na kwitnienie w pszenicy

W pszenicy zabieg podczas kwitnienia jest często wręcz zalecany. Podobnie w jęczmieniu (w przypadku jęczmienia ozimego w zdecydowanej większości fazy rozwojowe są już tak zaawansowane, że nie ma sensu na wykonywanie jakikolwiek ochrony). Zwróćmy więc uwagę, że nie chronimy w okresie kwitnienia zbóż obcopylnych (pszenżyto, żyto), a zabiegi są zalecane lub dopuszczalne w roślinach samopylnych, czyli w pszenicy i jęczmieniu.

Zabieg T-3 w pszenicy dobrze jest aplikować od początku kwitnienia do połowy tej fazy (około 50% pylników wyrzuconych na zewnątrz). Jeśli jednak mamy suszę - tak jak niestety w tym sezonie - to nie ma najmniejszego sensu aplikować w tym czasie fungicydów. Wówczas zabieg lepiej przenieść nawet na koniec kwitnienia pszenicy - jeśli spadną deszcze jego zasadność będzie wówczas znacznie wyższa. Większa będzie zarówno presja chorobowa, zwłaszcza ze strony fuzarioz, a z drugiej strony mniejsze będzie ryzyko fitotoksyczności po zabiegu na roślinach. W takich warunkach jak mamy obecnie - duże niedobory wody, wysokie temperatury i silnie rozgrzane rośliny - ryzyko uszkodzeń roślin zabiegami ochronnymi jest dość wysokie

Nie wykonujemy dokarmiania na kwitnieniu

Co jednak bardzo istotne - w żadnym ze zbóż w fazie kwitnienia nie wykonujemy dokarmiania dolistnego. Nie jest zalecane podawanie ani mocznika, ani też siarczanu magnezu. Nie podajemy wówczas także innych nawozów dolistnych zawierających zarówno makro jak i mikroelementy. Nawozy dolistne w tym okresie mogą powodować sklejanie pręcików, a to z kolei znacznie zakłóci proces zapylania.

Podsumowując: unikamy ochrony podczas kwitnienia w pszenżycie (choć tu pod pewnymi warunkami pojawia się możliwość zabiegu), absolutnie nie opryskujemy żyta, a jęczmień oraz pszenica jak najbardziej mogą być chronione w tej fazie rozwojowej.