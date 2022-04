Czy można zaoszczędzić na zwalczaniu podsuszek?

Wiosenną ochronę przed chorobami grzybowymi wdraża się po wznowieniu przez rośliny wegetacji. W pierwszym zabiegu, ogólnie określanym mianem T-1, zwalcza się choroby podsuszkowe.

Problem z chemicznym zwalczaniem sprawców chorób w zbożach w terminie T-1 może być związany z wieloma zagadnieniami dotyczącymi agrotechniki, odmiany, terminu zabiegu, wyboru substancji czynnej i przebiegu warunków pogodowych oraz występujących sprawców chorób w typowanej do ochrony plantacji. Pytanie o to, czy można zaoszczędzić na zabiegu, którego głównym zadaniem jest zapobiegnięcie lub wyniszczenie grzybów, które atakują korzenie i pochwę liściową nibyźdźbła lub źdźbła, jest przekorne. Gdy dodamy do tego, że przy „okazji” zabiegu w terminie T-1 można zatrzymać rozwój grzybów porażających liście zbóż, pytanie o oszczędność wydaje się niewłaściwe.

Przy dużym udziale zbóż w płodozmianie zagrożenie masowego wystąpienia chorób podstawy źdźbła, szczególnie na glebach cięższych, gliniastych, jest duże. Zabieg opryskiwania w terminie T-1 to zwalczanie wielu gatunków grzybów z rodzaju Fusarium i Oculimacula (dwa gatunki). Niemożliwe jest zwalczanie ewentualnych innych grzybów porażających korzenie i (lub) podstawę źdźbła. Ten zabieg opryskiwania nie rozwiązuje problemów z ostrą plamistością oczkową, pałecznicą zbóż i traw, zgorzelą podstawy źdźbła. Do ograniczania sprawców tych chorób przydatne są niektóre zaprawy nasienne. Podobne zaprawy, których używa się do zaprawiania ziarna, aby zapobiec występowaniu zgorzeli siewek w dużej części powodowanej przez Fusarium spp., zmniejszą ilość grzybów, które też mogą być sprawcami fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.).

Zaprawiając ziarno, nie można zbóż zabezpieczyć przed porażeniem przez sprawców łamliwości źdźbła zbóż i traw. Zabieg w terminie T-1 zapobiega pojawianiu się w dużym nasileniu tej choroby w zbożach ozimych. Problemem w przypadku zwalczanych grzybów powodujących choroby podstawy źdźbła jest to, że brakuje odmian odpornych na porażanie korzeni i podstawy źdźbła przez Fusarium spp. W przypadku łamliwości źdźbła zbóż i traw jest niewiele odmian pszenicy ozimej, których odporność na porażanie przez sprawców ww. choroby determinowana jest przez geny odporności Pch1, Pch2. Zagrożenie obecnością grzybów powodujących choroby podstawy źdźbła jest większe przy uprawie uproszczonej, płytkich zabiegach uprawowych, siewie bezpośrednim. Wynika to z obecności dużej ilości resztek pożniwnych na powierzchni gleby.

Jaki jest termin zabiegu T1?

To jeden z ważnych czynników, które wpływają na osiągnięcie wysokiej skuteczności zastosowanych substancji czynnych, które używane są do zwalczania sprawców chorób podstawy źdźbła i tych występujących w tym czasie na liściach. Duże znaczenie też ma to, jaką lub jakie s.cz. zastosowano, gdy używano fungicydów w T-1. W programach ochrony zbóż i w zapisach etykiet środków grzybobójczych zalecanych do walki z omawianymi grzybami powodującymi choroby podstawy źdźbła podaje się, że zabieg w terminie T-1 można wykonać w fazie BBCH 29-32, czyli od fazy końca krzewienia aż do fazy drugiego kolanka. Jest to, jak się wydaje, długi czas, chociaż tak naprawdę nie trwa długo. Zdaje się, że faza BBCH 32 (drugie kolanko) to faza, w której T-1 wykonywać powinno się rzadko, gdy jest ciepło, sucho i grzyby mają niedogodne warunki do swojego rozwoju. Najbardziej odpowiedni przedział (czas), w którym wykonuje się zabieg T-1, to czas od BBCH 29 do BBCH 31. Gdy czynniki ryzyka obecności chorób podstawy źdźbła wystąpią wcześnie, to zabieg najlepiej wykonać, gdy zboża są w fazie BBCH 29-30 (koniec krzewienia – początek wzrostu źdźbła, czyli strzelania w źdźbło). Aby uzyskać wysoką skuteczność zastosowanego środka, najpóźniej warto wykonać zabieg T-1 w fazie BBCH 31, czyli w fazie pierwszego kolanka. Środki, które można zastosować, podane zostały w tabelach.

Substancje czynne przy zabiegu T1

Najbardziej skuteczne w zwalczaniu sprawców łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni są np.: cyprodynil, protiokonazol, metrafenon, proquinazid, biksafen, prochloraz, tebukonazol. W przypadku wszystkich sprawców chorób, w tym także tych porażających korzenie, pochwę liściową i źdźbło, czynniki pogodowe odgrywają dużą rolę stymulującą lub hamującą ich rozwój. Optymalne warunki sprzyjające masowemu wytworzeniu zarodników grzybów powodujących łamliwość źdźbła zbóż i traw to temperatura w zakresie 4-15°C i wysoka wilgotność względna powietrza. Wilgotna i zimna wiosna spowalniająca wzrost zbóż sprzyja rozwojowi grzybni sprawcy choroby w porażonych tkankach zbóż. Aż tak kluczowego znaczenia pogoda nie ma w przypadku grzybów z rodzaju Fusarium powodujących fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni zbóż. Wynika to z faktu, że proces chorobowy może wywoływać wiele gatunków grzyba. Mają one różne wymagania temperaturowe i wilgotnościowe, co uniezależnia namnażanie się i porażanie roślin od pogody. To też powoduje, że choroba powodowana przez te grzyby częściej obserwowana jest na podstawie źdźbła zbóż.

Czy da się oszczędzić na zabiegu T1?

Poszukując możliwości oszczędności, głęboko przeanalizować trzeba warunki, w jakich będzie wykonywany zabieg T-1. W zasadzie, gdy roślina chroniona znajduje się w początkowych fazach wzrostu i jej masa zielona nie jest duża, czyli mało jest liści do ochrony, można pozwolić sobie na zastosowanie niższej zarejestrowanej do stosowania w terminie T-1 dawki polecanego fungicydu (gdy dawka do stosowania zarejestrowana jest „od” „do”) lub jej obniżenie na własną odpowiedzialność do 0,8 dawki zalecanej.

Zabieg T-1 to fundament całej dalszej ochrony kluczowych części rośliny, czyli korzeni i podstawy źdźbła. Są to najważniejsze organy zbóż tworzące od samego początku podstawę do uzyskiwania doskonałych wyników dalszego wzrostu roślin, a w efekcie pozwala to na uzyskiwanie wysokich plonów, dzięki wyzwoleniu przez odmianę potencjału plonowania.

Trzeba też mieć na uwadze patogeny występujące na liściach zbóż w tym czasie, bo te grzyby (ich rozwój) też są ograniczane i hamowane dzięki temu, że używane do T-1 fungicydy zawierają s.cz. zwalczające omawianych sprawców chorób podstawy źdźbła powodujących np. mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdze, septoriozy, plamistość siatkową i inne.

Podsumowując, można stwierdzić, że istnieją pewne niewielkie możliwości uzyskania oszczędności przy realizacji zabiegu w terminie T-1 (BBCH 29-31). Jednak ze względu na ważność i strategiczny czas tego zabiegu ostrożnie trzeba podchodzić do ograniczania dawki stosowanego fungicydu w terminie T-1.

Furazyjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

Choroba jest szeroko rozpowszechniona w rejonach zdominowanych uprawą zbóż. Przeciętne powodowane przez nią straty w plonie są rzędu 30 proc., a w warunkach sprzyjających rozwojowi sprawcy choroby sięgają nawet 70 proc., jednocześnie dochodzi do znacznej obniżki parametrów jakościowych ziarna. Porażenie powoduje bowiem odcięcie przewodzenia wody i składników pokarmowych, co prowadzi do zamierania części źdźbeł i kłosów, a u pozostałych przy życiu wytworzenie pośladu.

Choroba najczęściej powodowana jest przez Fusarium culmorum i F. avenaceum. Obydwa gatunki mają wiele roślin żywicieli. Źródłem choroby są grzybnia i zarodniki oraz formy przetrwalnikowe sprawców choroby.

Objawy pojawiają się u ozimin już jesienią. Są to nieregularne, kreskowate, jasno- lub ciemnobrunatne plamy, które przy silnym porażeniu obejmują podstawę siewek, a później źdźbła. Plamy pojawiają się na pochwie liściowej i obejmują także wnętrze źdźbła. Wraz z upływem czasu występują brunatnobrązowe nekrozy od dołu do drugiego kolanka.

Czynniki sprzyjające występowaniu choroby:

jednostronny płodozmian zbożowy,

zainfekowany materiał siewny,

resztki pożniwne w podłożu, na których rozwija się grzybnia saprofityczna

sprawców choroby,

zachwaszczenie pola,

zbyt duża gęstość siewu.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze:

staranne przyoranie resztek pożniwnych,

niszczenie samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych,

stosowanie zaprawionego materiału siewnego,

rozszerzenie płodozmianu,

dobór odmian o podwyższonej tolerancji na chorobę.

Ostra plamistość oczkowa

Występuje na różnych gatunkach zbóż. Poraża głównie jęczmień, żyto, owies, pszenżyto. Generalnie nie powoduje znacznych szkód. Szkodliwość ostrej plamistości oczkowej zbóż jest mniejsza niż szkodliwość łamliwości źdźbła zbóż. Wywołana jest przez grzyby z rodzaju Ceratobasidium cereale (stadium doskonałe). Choroba trudna do zwalczenia. Zboża (szczególnie pszenica), które są chronione fungicydami benzimidazolowymi, są często liczniej i silniej porażone przez ostrą plamistość oczkową zbóż. Grzyb ma stadium niedoskonałe (strzępkowe) – Rhizoctonia cerealis. Choroba znana jest także pod nazwą rizoktonioza zbóż.

Objawy są podobne do objawów łamliwości źdźbła zbóż. Na pochwach liściowych i źdźbłach dwóch dolnych międzywęźli występują soczewkowate, owalne lub nieregularne, ostro zakończone, jasne plamy. Plamy te są otoczone wyraźną, brunatną obwódką, która ma zwykle postać cienkiej linii (w przypadku łamliwości źdźbła zbóż – szersza) wyraźnie odcinającej się od zdrowej części źdźbła. Na powierzchni środkowej części plam występują brunatna grzybnia i sklerocja. Grzyb poraża wyłącznie zewnętrzne części źdźbła. W przypadku ostrej plamistości oczkowej zbóż porażenie jest mniejsze niż przy łamliwości źdźbłowej zbóż i dlatego nie prowadzi do łamania się źdźbeł. Kłosy roślin wcześnie porażonych bieleją i mają niedorodne ziarno. Korzenie chorych roślin są zbrunatniałe, co jest związane z ich gniciem. Porażenie korzeni i dolnych międzywęźli jest powodem słabego wzrostu roślin, przedwczesnego ich zamierania i słabego wykształcania ziarna lub w skrajnych przypadkach ich braku.

Źródłem infekcji są głównie sklerocja i grzybnia, która rozwija się na resztkach pożniwnych. Zarażeniu przez Rhizoctonia cerealis sprzyjają chłodne i suche okresy. Zboża ozime są bardziej narażone na infekcję niż jare.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze:

stosowanie właściwego płodozmianu,

unikanie uprawy zbóż po sobie,

terminowe stosowanie zabiegów technologicznych.

Zgorzel podstawy źdźbła

Występuje na glebach od średnich do lekkich, głównie na pszenicy, ale także na jęczmieniu i życie. Obok łamliwości podstawy źdźbła jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób podsuszkowych. Jej sprawcą jest grzyb Gaeumannomyces graminis. Największe zagrożenie chorobą występuje na glebach lekkich, o dobrej strukturze i o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH ok. 7,0), zwłaszcza w latach wilgotnych i ciepłych. Warunki pogodowe w ciągu sezonu wegetacyjnego mają duży wpływ na przeżywalność patogenu w glebie i przebieg procesu porażenia. Ciepła i wilgotna jesień, łagodna zima, ciepła i wilgotna wiosna, ale gorące i suche lato to warunki, które sprzyjają wysokiemu nasileniu zgorzeli podstawy źdźbła oraz dużym stratom na skutek występowania tej choroby.

Rośliny ulegają zakażeniu już w stadium siewki. Patogen rozwija się na ich korzeniach, które czernieją i obumierają. Ciemnienie młodych korzonków może być wywołane także przez inne czynniki chorobotwórcze (np. grzyby z rodzajów Fusarium i Helminthosporium), dlatego rozpoznanie choroby w stadium siewki jest bardzo trudne.

W polu choroba rozwija się placowo. W takich miejscach rośliny są nieco niższe i jaśniejsze. Kłosy porażonych roślin przedwcześnie bieleją, są płone lub mają słabo wykształcone ziarniaki. Na korzeniach rozwija się czarnobrunatna grzybnia, tworząca sploty (sznury grzybniowe). Jeżeli warunki sprzyjają rozwojowi choroby, infekcja przenosi się także na podstawę źdźbła, która czernieje m.in. na skutek rozwoju na niej ciemnej sklerotycznej grzybni patogenu niszczącego prawie zupełnie dolne części źdźbła.

Czynniki sprzyjające występowaniu choroby:

wieloletnia uprawa pszenicy i jęczmienia,

zagęszczenie gleby,

zła struktura gleby.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze:

zredukowanie udziału zbóż w płodozmianie,

działania poprawiające strukturę gleby,

unikanie silnego zachwaszczenia,

w razie porażenia ewentualnie nawożenie wyrównawcze, przy czym N w postaci amonowej.

Łamliwość źdźbła zbóż i traw

Choroba szeroko rozpowszechniona w głównych rejonach uprawy pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia oraz wielu gatunków traw. Wywołują ją grzyby z klasy workowców – Oculimacula acuformis oraz O. yallundae. Obniżka plonu z tytułu ich występowania może dochodzić do 30 proc. spodziewanego zbioru ziarna.

Przenoszenie patogenów może odbywać się poprzez materiał siewny, może jednak także wychodzić z gleby, ponieważ zarodniki potrafią przetrwać na resztkach pożniwnych. Zarodniki konidialne rozprzestrzeniają się wraz z kroplami deszczu. Objawy choroby można zaobserwować podczas całego okresu wegetacji. Infekcji sprzyja temperatura powietrza od 2°C do 10°C oraz wysoka wilgotność powietrza utrzymująca się na poziomie 80-90 proc. Epidemicznie choroba pojawia się w czasie ciepłych jesieni, a także przy łagodnych zimach i wczesnej wiośnie.

Pierwsze objawy łamliwości źdźbła zbóż i traw widoczne są jesienią w postaci podłużnych nekroz barwy brunatnej. Początkowo występują one na koleoptylu, a w dalszej kolejności również na pochwach liściowych. Wiosną objawy choroby stają się znacznie bardziej widoczne. Zaobserwować je można w fazie strzelania w źdźbło lub w fazie kłoszenia. Początkowo na pochwach liściowych, a następnie również na dolnych międzywęźlach pojawiają się plamy barwy kremowo-brunatnej, wokół których widoczna jest obwódka barwy brunatnej. Wraz z dalszym rozwojem choroby plamy zwiększają swoją powierzchnię, stopniowo obejmując cały obwód źdźbła. W wyniku porażenia patogenem dochodzi do uszkodzeń tkanek przewodzących, przez co transport wody i składników pokarmowych w znacznym stopniu zostaje utrudniony. Z czasem na wewnętrznych ścianach źdźbeł oraz na plamach zaobserwować można grzybnię barwy białoszarej. Przy silnym porażeniu choroba prowadzi do wylegania i bielenia kłosów. Pośrednimi objawami choroby jest przedwczesne dojrzewanie oraz wyleganie zbóż.

Czynniki sprzyjające występowaniu choroby:

jednostronny płodozmian zbożowy (także kukurydza),

zainfekowany materiał siewny,

resztki pożniwne,

za duża gęstość siewu,

wysoki poziom wód gruntowych,

niskie pH podłoża,

uprawa na ciężkich glebach.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze:

staranne przyoranie słomy zbóż i kukurydzy,

stosowanie zaprawionego materiału siewnego,

stosowanie płodozmianu,

wykonanie uprawy płużnej,

dobór odmian mniej podatnych na chorobę.