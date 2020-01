Czy na wiosnę łokaś garbatek będzie dalej groźny?

Panująca wysoka temperatura jak na tę porę roku powoduje, że wciąż aktywne są niektóre szkodniki. O tej nietypowej sytuacji informowaliśmy już na łamach portalu kilkukrotnie. Szczególnie groźny okazał się łokaś garbatek, czy szkodnik ten na wiosnę nadal będzie groźny dla zbóż ozimych?

W uprawach zbóż ozimych można odnaleźć larwy łokasia garbatka, ale również świeże uszkodzenia roślin powodowane przez ten gatunek. Latają również muchówki śmietek, aktywne są gąsienice rolnic, larwy pryszczarka pszenicznego oraz skoczki.

-Jeśli chodzi o łokasia, to jego liczebność nie wzrośnie wiosną, może ewentualnie nieco zmaleć z uwagi na śmiertelność larw spowodowanych działalnością mikroorganizmów entomopatogenicznych (którym sprzyjają obecnie obserwowane warunki pogodowe) oraz wrogów naturalnych (ptaki, drobne ssaki owadożerne, parazytoidy i inne) . Łokaś garbatek ma 1 generację roku i rozmnaża się tylko w sezonie wegetacyjnym. Larwy pojawiają się końcem lata i żerują tak długo, jak pozwalają na to warunki pogodowe. Jak wynika z moich obserwacji wciąż są aktywne. Wiosną larwy jeszcze wznawiają żerowanie na krótki czas i następnie przepoczwarczają się w ziemi. W czerwcu i lipcu pojawiają się chrząszcze, które przystępują do rozrodu. Żerowanie wiosenne, chociaż krótkie, może być dotkliwe dla upraw jeżeli liczebność szkodnika jest wysoka. Wynika to z większych rozmiarów ciała larw, które potrzebują więcej pokarmu i niszczą więcej roślin oraz ze wzmożonej aktywności owadów spowodowanej zwykle wyższą w tym okresie temperaturą - mówi portalowi farmer.pl dr Tomasz Klejdysz z IOR- PIB w Poznaniu.

