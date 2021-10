Czy obniżone dawki pestycydów poprawić mogą opłacalność produkcji roślinnej?

Czy redukcja dawek pestycydów to klucz do realizacji założeń Zielonego Ładu i poprawy opłacalności z produkcji roślinnej? Jeśli to jedno z możliwych rozwiązań, to jak to realizować w praktyce?

Jeden z postawionych celów Zielonego Ładu to ograniczenie chemizacji rolnictwa. W efekcie oczekiwania są takie, aby zmniejszać poziom zużycia substancji czynnych na hektar. Z drugiej strony postępują zmiany klimatu, a uwarunkowania rynkowe są także coraz bardziej nieprzewidywalne. Wielu rolników ma obawy, jak zachować opłacalność produkcji w poszczególnych gatunkach uprawnych.

Jedną z takich upraw, którą „oskarża” się o sukcesywne zmniejszenie rentowności jest burak cukrowy. Nakłady są duże, a uprawa ta dodatkowo nie wybacza błędów. Szuka się zatem alternatywnych rozwiązań, które mogą poprawić zysk z tej uprawy. Czy jest to możliwe?

• Czy da się realizować skutecznie program ochrony buraka cukrowego obniżając dawki pestycydów o około 30 %?

• W jaki sposób adiuwanty mogą pomóc w realizacji Założeń Zielonego Ładu i tym samym poprawić opłacalność produkcji?

• Co to jest dryft? I dlaczego powinniśmy na to zjawisko szczególnie zwracać uwagę?

O tym między innymi będzie mogli dowiedzieć z prelekcji przygotowanej przez firmę Agromix, która zostanie zaprezentowana podczas tegorocznej edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie już 3 listopada.

- Zielony Ład jest ogromną szansą dla gospodarstw, które zdecydują się wdrażać nowe technologie uprawy roślin. Ze względów środowiskowych i ekonomicznych stosowanie środków ochrony roślin w wysokich dawkach będzie odchodziło w niepamięć. Tylko najlepsze gospodarstwa spełnią założenia Zielonego Ładu w zakresie redukcji dawek środków. Wdrożenie adiuwantów o wielokierunkowym działaniu pozwoli im zachować plony i uzyskać satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne – mówi Adam Wachowski Manager rozwoju rynku, Z. P. H. Agromix Niepołomice.

15:15-15:25 Realizacja celów wyznaczonych przez Zielony Ład na przykładzie ochrony buraka cukrowego

