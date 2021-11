Czy obniżone dawki pestycydów sprzyjają zjawisku odporności?

Obniżone dawki pestycydów, jeśli są niewłaściwie stosowane przez rolnika, mogą sprzyjać zjawisku powstania odporności agrofagów na nie. To samo jednak się dzieje jeśli stosuje on pełne, a nawet zawyżone dawki w praktyce. W jednym i drugim przypadku kluczem do sukcesu jest precyzja w stosowania środków ochrony roślin. O tym należy pamiętać.

- Możliwości obniżenia dawek środków ochrony roślin widzimy we wszystkich uprawach, od typowych upraw rolniczych po warzywnicze czy sadownicze. Możemy obniżać dawki środków ochrony roślin między innymi w zbożach, dodając do cieczy roboczej dobrze dobrany adiuwant. Jeśli zadbamy o pełną skuteczność zabiegu nie ma ryzyka, że wytworzy się nam na polu jakaś odporna rasa patogena. Ważne jest to, aby doprowadzić cały zabieg ochrony roślin do uzyskania pełnej skuteczności. Należy pamiętać, że nawet stosując pełne, a nawet zawyżone dawki środków ochrony roślin to wiemy już z historii, że w odpowiednich warunkach odporność na polu się tworzy – mówił w rozmowie na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Adam Wachowski z firmy Agromix.

- Sprawność środków ochrony roślin, czyli to ile dociera do miejsca działania szacuje się na poziomie od 2 do 15 proc. Czyli z tej całej ilości, którą stosujemy na hektar jest to bardzo znikoma ilość. – tłumaczył prelegent.

Ważne jest to, aby znać zasady stosowania środków ochrony roślin i wiedzieć jakie są źródła powstawania zjawiska odporności a następnie umiejętnie zapobiegać szerzeniu się tego dalej. Zasady te powinien rolnik stosować bez względu na to czy stosuje obniżone czy też pełne dawki w praktyce.

