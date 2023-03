Czym jest ochrona hybrydowa? Czy rozwiąże problemy rolnictwa?

Ochrona hybrydowa w niektórych uprawach jest już stosowana szeroko.

Obniżanie dawki pestycydów wiąże się z szukaniem nowych rozwiązań.

Ciekawostka, która będzie koniecznością

Hybrydowa ochrona roślin nie jest jeszcze powszechnie stosowana. Nawet więcej - na ten moment wciąż traktowana jest jako ciekawostka, choć raczej pewne jest, że w najbliższych sezonach coraz częściej będzie pojawiała się w rozwiązaniach ochronnych. Prawda jest taka, że w związku z coraz większymi problemami związanymi z ochroną - zarówno związanymi z uwarunkowaniami prawnymi, ekonomicznymi, jak i czysto technicznymi - w ochronę hybrydową “wejdzie” zapewne wiele gospodarstw. Ale co kryje się w praktyce pod tym pojęciem?

Hybryda połączy ochronę chemiczną z biologiczną

W zasadzie główna zasada sprowadza się do użycia wszelkich dostępnych metod do ochrony, czyli de facto połączenie “twardej” chemii z rozwiązaniami biologicznymi. To dzieje się już teraz. Ochrona hybrydowa powiązana jest poniekąd również z alternatywnymi metodami dostarczania składników pokarmowych roślinom. Wydaje się, że w poprzednim sezonie te właśnie alternatywy dość mocno znalazły zastosowanie w niektórych uprawach.

Nie chodzi oczywiście o zastosowanie jednoczesne wszystkich dostępnych możliwości. Jednakże możemy wprowadzać ochronę stopniowo poprzez sekwencyjne zabiegi konwencjonalne (chemiczne) na przemian z implementacją biofungicydów. Można także w wielu przypadkach (co do zasady raczej w zabiegach fungicydowych) obniżać minimalnie dawki pestycydów poprzez dodanie niektórych produktów biologicznych. W tej chwili bardzo blisko zastąpienia niektórych substancji czynnych jest miedź. Powiedzmy sobie od razu - nie będzie ona idealnie wypełniać luki chemicznych substancji czynnych (np. tiofanatu metylowego czy prochlorazu) - bo i nie taki jest jej cel. Będzie jednak wykazywać działanie ochronne względem rośliny, tyle że w inny sposób niż znane nam substancje czynne pestycydów.

Ceny mogą same zachęcić do sięgania po rozwiązania hybrydowe

W przypadku nawożenia oczywiście mamy dostęp do całej palety produktów mikrobiologicznych, bakteryjnych etc. Najpopularniejsze z nich w poprzednim sezonie to te pozwalające na ograniczenie nawożenia azotem. Ceny nawozów same zachęcały do ich stosowania. Portfolio tych produktów jest coraz bogatsze, a same możliwości zastosowania rozwiązań biologicznych w nawożeniu stają się coraz szersze.

Jeśli chodzi o ochronę hybrydową, to ta jest już dość popularna chociażby w przypadku buraka cukrowego. W zabiegach fungicydowych dodatek miedzi systemicznej pozwala z jednej strony na minimalne obniżenie kosztów ochrony, a z drugiej przełamuje zjawisko odporności (np. w przypadku chwościka).

W kolejnych latach zapewne rozwiązania biologiczne znajdą szersze zastosowanie w rzepaku, zbożach czy kukurydzy (choć w tej ostatniej praktycznie nie wykonuje się na ten moment zabiegów fungicydowych). Biorąc pod uwagą szybko kurczącą się listę substancji aktywnych po rozwiązania biologiczne będziemy musieli raczej sięgać już niebawem.

Rynkowe rozwiązania już obecnie pozwalają na łączenie chemii z biologią - najczęściej poprzez uzupełnianie zabiegów konwencjonalnych preparatami biologicznymi. Dostępne są też technologie w całości zbudowane na biologii. W tej chwili jednak całkowite odejście od chemii jest bardzo trudne. Warto jednak powoli próbować już włączać wciąż nowe rozwiązania do ochrony - od tego już nie uciekniemy.