Czy plantacje rzepaku z opóźnionego siewu wymagają regulacji?

W tym roku opóźniony (wrześniowy) siew rzepaku stał się dość powszechny. Obecnie takie plantacje wchodzą w okolice fazy 4. liścia. Czy rośliny wymagają regulacji pokroju?

Siewy opóźnione rzepaku to w tym roku powszechna praktyka.

Na takich plantacjach należy się szczególnie skupić na ochronie roślin przed infekcją suchą zgnilizną kapustnych (Phomy).

W tym sezonie siewy rzepaku przeprowadzane często były w bardzo trudnych warunkach. Opady jakie notowano pod koniec sierpnia spowodowały albo zaskorupienie gleby (zdarzały się przesiewy z tego tytułu) albo wstrzymały na długo siew rzepaku. W efekcie wiele plantacji mamy założonych w terminach opóźnionych, często także wrześniowych. Siewy do końca pierwszej dekady września stały się wręcz sezonową normą, a zdarzały się i takie przypadki, że siew wykonywano nawet w połowie tego miesiąca.

Plantacje wysiane w 1 dekadzie września

Plantacje zasiane w tym terminie obecnie skorzystały z ostatniego ocieplenia i weszły w fazę 4 liści właściwych (BBCH 14). Powstaje pytanie jak dalej prowadzić taką plantacje, czy powinniśmy do niej podejść w inny sposób.

- Praktyka ostatnich lat pokazuje nam, że wegetacja jesienna trwa bardzo długo i okres występowania pierwszych przymrozków, które limitują zastosowanie rozwiązań chemicznych bardzo nam się przesuwa w czasie. Jest to pozytywny aspekt, który podpowiada nam, że zabieg fungicydowy z efektem regulacji możemy z powodzeniem zastosować również w drugiej połowie października - mówi w rozmowie z farmer.pl Przemyslaw Urbaniak, Crop Field Expert Syngenta Polska.

Uwaga na suchą zgniliznę kapustnych

-Kolejnym ważnym argumentem za wykonaniem ochrony fungicydowej w najbliższych dniach jest też fakt, że presja suchej zgnilizny kapustnych przesunie nam się tej jesieni w czasie. Wynika to z bardzo ciepłych i suchych dni ostatnich 3 tygodni. Praktycznie wielogodzinne zwilżenie liści rzepaku możemy obserwować dopiero w tym tygodniu (04-10 października) co przy wysokich temperaturach rozpędzi mocno ryzyko infekcji - tłumaczy ekspert.

- Niestety na największe ryzyko silnego porażenia i uszkodzenia łodygi przez Phome (sucha zgnilizną kapustnych) są narażone małe rośliny, u których patogen szybciej przerasta liście w kierunku krytycznego obszaru łodygi - dodaje.

Należy mieć bowiem świadomość, że dla małych roślin (siewy opóźnione), infekcje Phomą mogą być szczególnie groźne. Grzybnia przez krótsze ogonki liściowe szybciej przerośnie do szyjki korzeniowej. Infekcja na tych organach doprowadzi do poważnego osłabienia rośliny i późniejszego próchnienia podstawy łodyg, a także zwiększy ryzyko wylegania. Dlatego na takich plantacjach ważną rolę może odegrać dobór substancji do zabiegu fungicydowego.

Triazole pełnią wiele funkcji

Należy również pamiętać, że zabieg fungicydowy może wpłynąć pozytywnie na rozwój rośliny poprzez wpływ na jej gospodarkę hormonalną. Jednak im późniejszy termin siewu tym ostrożniej powinniśmy regulować pokrój (ograniczać wzrost roślin). Jeśli triazolami dodatkowo nie chcemy regulować pokroju rzepaku powinniśmy bazować na substancjach, które nie pełnią takich funkcji np. na difenokonazolu, który z triazoli tylko w niewielkim stopniu wpływa na pokrój roślin, zwalczy natomiast Phomę.

- Należy pamiętać z kolei, że zastosowanie produktów opartych o triazole, takie jak difenokonazol, metkonazol czy tebukonazol zwiększa suchą masę rośliny, wpływa pozytywnie na masę i grubość szyjki korzeniowej przez co zwiększa nam się zimotrwałość rzepaku - tłumaczy Urbaniak.

Zatem na plantacjach z dobrym wigorem, przy założeniu długiej jesieni nie należy się także bać triazolów regulujących pokrój.

Zabieg wykonany w październiku - o czym należy pamiętać

- Na podstawie wielu lat praktyki i doświadczeń prowadzonych zarówno w polu, jak i w warunkach laboratoryjnych przy zastosowaniu preparatu Toprex 375 SC (difenokonazol paklobutrazol) w październiku na późno sianych plantacjach korzystamy z bardzo skutecznej i długiej ochrony fungicydowej, bezpiecznej regulacji pokroju i korzystnego kosztu na hektar. Z racji coraz krótszego dnia i mniejszej operacji słonecznej przypominamy aby zabieg wykonać w najcieplejszym dniu tygodnia, do południa, tak aby skorzystać z kilku godzin z wyższą temperaturą po zabiegu (triazole najlepiej stosować w temperaturze powyżej 12°C) . Jeśli chodzi o ilość cieczy roboczej zalecamy niższe ilości w okolicach 100-150 l/ha gdyż wilgotność powietrza jest wysoka a rośliny będą jeszcze zwilżone poranna rosą. Do zabiegu celem przyspieszenia pobierania możemy użyć około 10 kg/ha mocznika lub wykonać zabieg łącznie z graminicydem w dawkach dzielonych - podaje rekomendacje firmowe Urbaniak.