Szkodniki zawsze były niebezpieczne dla upraw. Jednakże w ciągu ostatnich kilku sezonów ich znaczenie gospodarcze wzrosło wobec ubytku kilku ważnych substancji aktywnych. Czy mamy jakieś nowe rozwiązania?

Wachlarz rozwiązań insektycydowych w rzepaku jest niewielki.

Zjawisko odporności będzie narastać.

Kilka substancji - szkodniki coraz mocniejsze

Nie ma już w tej chwili najmniejszego sensu dyskutować na temat wycofanych substancji, które umożliwiały zwalczanie szkodników z wysoką skutecznością, a jednocześnie stanowiły podstawę ochrony w poprzednich latach. Dodatkowo pozwalały na ochronę stosunkowo niewielkimi nakładami. To już historia i musimy szukać nowych rozwiązań.

Obecnie działamy w zasadzie w oparciu o kilka substancji. To acetamipryd, deltametryna, lambda - cyhalotryna, gamma - cyhalotryna, cypermetryna, tau fluwalinat czy etofenproks. Tak wąski zasób nie - nie ma co ukrywać - stanowi duży problem w ochronie przed szkodnikami. Już w tej chwili mamy problemy ze zwalczaniem wczesnowiosennych chowaczy, nierówna walka prowadzona jest także z z szkodnikami łuszczynowymi. Najłatwiej jest ze słodyszkiem rzepakowym, ale raczej dlatego, że ten w ostatnich latach nie stanowi dużego zagrożenia na plantacjach.

Każda nowa substancja na wagę złota

Tak więc - jest czym chronić, ale schody zaczynają się gdzie indziej. W ciągu najbliższych kilku sezonów możemy być bardziej niż pewni, że pojawi się bardzo wiele form odporności. Ba, te już się pojawiają, a w przypadku stosowania dostępnych substancji okazuje się, że ich skuteczność na wybrane szkodniki nie jest w pełni zadowalająca.

W ostatnim czasie nie pojawiły się niemal żadne nowe substancje w ochronie insektycydowej rzepaku. Niemal, bo w rzepaku możemy teraz stosować flupyradifuron. Firma Bayer wprowadziła bowiem na rynek preparat Sivanto Energy (informowaliśmy o tym na farmer.pl)

Produkt oparty jest o dwie substancje aktywne - deltametrynę oraz wspomniany już flupyradifuron. Tę pięrwszą substancję znamy doskonale, druga z nich również nie jest całkowitą nowością - jest ona autorskim rozwiązaniem firmy Bayer, a wprowadzona na krajowy rynek została kilka lat temu, w Polsce najpierw do sadownictwa. Flupyradifuron działa systemicznie - przemieszcza się w roślinie, a czas działania jest wydłużony. Deltemtryna działa rzecz jasna kontaktowo.

Czyli w ciągu ostatnich sezonów wycofano m.in. chloropiryfos, tiachlopryd i kilka innych pozycji. Natomiast wprowadzono zaledwie jedną substancję. Do czego to prowadzi? W istocie do konieczności częstszej aplikacji i uodparniania się szkodników. Nie oszukujmy się - już teraz acetamipryd jest stosowany w rzepaku w tak wysokim stopniu (czasem nawet trzy - czterokrotnie w czasie sezonu), że szkodniki "uczą się" w jaki sposób genetycznie radzić sobie z tą substancją.

Pozostaje nam nic innego, jak ochrona w punkt - przy tak niskim zasobie dostępnych substancji insektycydowych precyzja w wykonywaniu zabiegów (odpowiednia faza rozwojowa szkodników, rośliny; bardzo dobre warunki termiczne; jakość cieczy roboczej etc) nabiera jeszcze większego znaczenia.