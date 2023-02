Jak przyznaje podczas rozmowy Marcin Kanownik menedżer ds. upraw rolniczych firmy Innvigo zanotowano wzrosty cen na poziomie kilku – kilkunastu procent.

- Moim zdaniem, z perspektywy naszej palety, naszych produktów wszystko powinno być dostępne w pełnym asortymencie. Jedynie co czego możemy się spodziewać to niewielkich przesunięć w czasie, możemy oczekiwać na poszczególne komponenty, aby dokonać właściwej formulacji, ale to będzie głównie przesunięcie jak już to w czasie i nie sytuacja, że danego produktu czy też substancji będzie w ogóle brakowało - ocenia Kanownik.