Wiele wskazuje, że tak. Może to też być zależne od interpretacji, bo definicja obszarów wrażliwych nie jest do końca precyzyjna i może podlegać modyfikacjom. Będziemy przyglądać się tej sprawie, bo obszar ten dotyczy prawie 1/5 powierzchni lądowej Polski.





Polska zużywa 2,1 kg substancji czynnej na ha.

Trwają prace nad projektem rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, w którym jest zapis o ograniczeniach pestycydów na obszarach wrażliwych.

Obecnie sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej Polski.

Chcesz otrzymywać podobne, bezpłatne informacje? Jeśli tak, to już dziś zapisz się na nasz codzienny newsletter.

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115, który w tym roku został ogłoszony z przytupem i nie skrywanym zdziwieniem. Pisaliśmy o nim niejednokrotnie na łamach portalu farmer.pl.

Stosowanie środków ochrony roślin w Unii Europejskiej

Najpierw miał być on ogłoszony w marcu, potem „odłożono go na półkę” i miał na niej pozostać bardzo długo. Niestety „wrócił” w czerwcu. Co on zawiera? Zakłada on ogólnounijną redukcję stosowania pestycydów o 50 proc. Cięcia mają być takie same dla wszystkich krajów, ale jednocześnie inne, bo państwa unijne mają też różne obecnie zużycie substancji czynnych na hektar. Widać to na poniższej infografice. Wiele państw, zwłaszcza z zachodniej części starego kontynentu, zużywa ich więcej niż średnia unijna (3 kg/ha), ale też wiele poniżej tej średniej (wschodnia Europa). Tym redukcjom sprzeciwia się Polska. Niestety bez rezultatów.

Zużycie pestycydów w krajach UE

W kontekście tego projektu rozporządzenia nie tylko redukcje są tutaj kontrowersyjne i budzą niepokój, ale również inne założenia dotyczące tzw. terenów wrażliwych. Otóż jest w nim zapis, który mówi o zakazie stosowania pestycydów na obszarach wrażliwych. Polska w tym zakresie też jest przeciwna, ale czy uda nam się coś wywalczyć? Nie wiadomo. Jak informował nas niedawno Dariusz Mamiński, radca z Departamentu Komunikacji i Promocji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska sprzeciwia się nieznajdującemu uzasadnienia naukowego zakazowi stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych. Poprosiliśmy w tej sprawie resort rolnictwa o więcej szczegółów, jak je uzyskamy, podzielimy się z Państwem.

Co to są tereny wrażliwe?

Tutaj też jest problem. Chodzi o samą definicję i interpretację.

- Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia, zawiera przepisy bardzo istotnie ograniczające możliwość stosowania środków ochrony roślin na „terenach wrażliwych”. Definicja terenów wrażliwych jest jednak niezbyt precyzyjna i wzbudza wiele polemik, dlatego należy się spodziewać, że będzie jeszcze modyfikowana – tłumaczy nam dr hab. Roman Kierzek prof. IOR-PIB i dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

Aktualnie obszar wrażliwy został zdefiniowany w następujący sposób: „obszar wrażliwy” oznacza dowolny z następujących obszarów:

a) obszar użytkowany przez ogół społeczeństwa, taki jak park lub ogród publiczny, tereny rekreacyjne lub sportowe lub droga publiczna;

b) obszar wykorzystywany głównie przez grupę szczególnie wrażliwą zgodnie z definicją podaną w art. 3 pkt 14 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

c) osiedla ludzkie (społeczność, w której żyją i pracują ludzie), określone zgodnie z najbardziej aktualnym systemem CORINE (Koordynowanie informacji o środowisku) Land Cover nadzorowanym przez Europejską Agencję Środowiskową, poziom 1 klasyfikacji pokrycia terenu (tereny sztuczne) (z wyłączeniem poziomu 2–1.2: tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne oraz poziom 2–1.3: kopalnie, wyrobiska i budowy);

d) obszar miejski, przez który przepływa ciek wodny lub na którym znajduje się zbiornik wodny;

e) obszary nieprodukcyjne zdefiniowane zgodnie z unijnymi normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), normą 8 GAEC wymienioną w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2021/2115;

f) obszar wrażliwy pod względem ekologicznym, który oznacza dowolny z następujących obszarów:

(i) każdy obszar chroniony na podstawie dyrektywy 2000/60/WE, w tym ewentualne strefy ochronne, jak również modyfikacje tych obszarów w następstwie wyników oceny ryzyka dla punktów poboru wody do spożycia na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/218447;

(ii) tereny mające znaczenie dla Wspólnoty wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 dyrektywy 92/43/EWG, oraz specjalne obszary ochrony wyznaczone zgodnie z art. 4 ust. 4 tej dyrektywy, a także obszary specjalnej ochrony sklasyfikowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 2009/147/WE oraz wszelkie inne krajowe, regionalne lub lokalne obszary chronione zgłoszone przez państwa członkowskie do krajowego wykazu obszarów chronionych wyznaczonych na poziomie krajowym (CDDA);

(iii) każdy obszar, na którym w wyniku monitoringu gatunków zapylaczy przeprowadzonego zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. f) rozporządzenia xxx/xxx [należy wstawić odniesienie do przyjętego aktu prawnego] stwierdzono, że występuje na nim jeden lub więcej gatunków zapylaczy, które w Europejskich czerwonych księgach zostały sklasyfikowane jako gatunki zagrożone wyginięciem;”.

- W związku z przedstawioną propozycją rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 należy prowadzić dialog umożliwiający wprowadzenie modyfikacji poprawiających jakość przyszłego prawa – dodaje prof. Roman Kierzek.

Jak zaznacza naukowiec, podana wyżej argumentacja prawna co do zasad ograniczania/zakazu stosowania ś.o.r. na obszarach wrażliwych nie jest oczywista, choć wszystko idzie w kierunku zakazu stosowania ś.o.r. Nie jest to dobra informacja dla rolników gospodarujących na tych terenach, a nie jest ich mało.

O środkach ochrony roślin i przepisach Europejskiego Zielonego Ładu będziemy rozmawiać podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022 już 27 października w Jachrance pod Warszawą. Zarejestruje się na konferencję Farmera!



Kolejne potwierdzenie możliwego ograniczenia stosowania pestycydów na obszarach wrażliwych

Podobnego zdania są przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Potwierdzono nam, że w propozycji Komisji Europejskiej przepisy projektu rozporządzenia SUR faktycznie przewidują całkowity zakaz stosowania środków ochrony roślin na tzw. obszarach wrażliwych, do których zalicza się obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i inne obszary chronione. Dotyczy to każdego rodzaju działalności, włączając w to uprawy ekologiczne.

- W naszej ocenie definicja jest zbyt szeroka i stwarza pole do nadinterpretacji, co może skutkować wprowadzeniem tego zakazu również na obszarach przeznaczonych pod produkcję rolniczą, co może doprowadzić do jej ograniczenia lub zaprzestania – odpowiedział nam Marcin Mucha, dyrektor PSOR.

Gdzie są obszary Natura 2000?

Jaka będzie interpretacja tych przepisów? Jeszcze tego nikt nie wie. Poczekamy. Ale o ile parki czy rezerwaty nie budzą większego zaniepokojenia wśród rolników, to już temat obszarów Natura 2000, tak. Ponieważ obszar ten jest bardzo rozległy i dotyczy działalności rolniczej. A co jeszcze z ewentualnymi strefami buforowymi?

Natura 2000, obszary ptasie i siedliskowe

Przypominamy, że Polska, podpisując 16 kwietnia 2003 r. Traktat Ateński, stanowiący podstawę prawną przystąpienia kraju do UE, zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), czyniąc Naturę 2000 najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce.

Jak wynika z danych serwisu natura2000.gdos.gov.pl, obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej Polski. W jej skład wchodzi 864 obszary siedliskowe oraz 145 obszarów ptasich.

Czy wejście w życie przepisów nowego rozporządzania o zrównoważonym stosowaniu pestycydów zakaże bądź ograniczy stosowanie środków ochrony roślin w obszarach tzw. wrażliwych? Byłoby to absurdalne. Miejmy nadzieję, że uda się to jakoś złagodzić, ale skoro wiele ma zależeć od interpretacji przepisów to też równocześnie zależy od tego, kto je ma interpretować. I tutaj może być tzw. sedno sprawy, bo jak słyszeliśmy nieoficjalnie przy „złej” dla nas interpretacji, pod nowe przepisy unijnego projektu rozporządzenia, może nawet podlegać cała Polska? Tym bardziej czekamy z niecierpliwością na informacje z resortu rolnictwa. Może one rozwieją wątpliwości w tej sprawie. Tymczasem warto sprawdzić, czy Wasze gospodarstwo znajduje się w obszarach tzw. wrażliwych.