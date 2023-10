Czy spieszyć się z odchwaszczaniem zbóż ozimych? W wielu regionach popadało, jest więc wilgoć. Czy to już moment na ochronę?

Warunki wilgotnościowe gleby sprzyjają ochronie herbicydowej zbóż, ale nie jest to jedyny wyznacznik do aplikacji ochronnej

Herbicydy jesienne działają nalistnie i doglebowo. Chwasty dwuliścienne ze względu na brak wcześniejszych opadów opóźniają wschody

Nie tylko wilgotność gleby decyduje o powodzeniu zabiegu

Zakładane około 25 września plantacje zbóż ozimych są na etapie szpilkowania, ewentualnie w fazie 2 liści (BBCH 11-12). Oczywiście mowa o plantacjach, które miały odpowiednie warunki wilgotnościowe. Niemniej początek października przyniósł - na szczęście - opady deszczu, które nie tylko pomogły zbożom na etapie wschodów, ale miejscami dość istotnie poprawiły warunki wilgotnościowe w glebie. Czy można wobec tego przystępować do odchwaszczania zbóż?

Generalnie tak. Ale pamiętajmy o kilku istotnych elementach jesiennego odchwaszczania. Aktualnie w wielu regionach poprawiły się warunki wilgotnościowe, co sprzyja stosowaniu herbicydów w zbożach, jednak nie jest to jedyny czynnik decydujący o powodzeniu zabiegu.

Podobnie też nie powinniśmy sugerować się samą tylko fazą rozwojową zbóż - ta powinna stanowić raczej wskazówkę aniżeli być twardym wyznacznikiem momentu aplikacji herbicydowej. Jest ona oczywiście ważna, a etykiety odnoszą termin stosowania herbicydów m.in. do fazy rozwojowej ozimin, jednakże sugerować musimy się również stanem zachwaszczenia.

Wiele substancji aktywnych działa na chwasty dwuliścienne nalistnie, a więc czekamy aż one będą

- wspominał w rozmowie z farmer.pl Marcin Bystroński z firmy Innvigo. Dlatego też zabiegu nie powinniśmy wykonywać tylko ze względu na chwilowe dobre warunki wilgotnościowe gleby. Co prawda biorąc pod uwagę specyfikę działania herbicydów jesiennych jest to jeden z kluczowych czynników (ze względu na działanie doglebowe i nalistne), jednakże idealnie będzie jeśli uchwycimy zarówno chwasty bezpośrednio po wchodach, jak też te kiełkujące.

Mniejsze ryzyko wiosennej korekty

W zdecydowanej większości przypadków etykiety herbicydów jesiennych sugerują wykonywanie ochrony od fazy 2 liści zbóż. Wiele kombinacji proponowanych do ochrony w tym okresie może być stosowana nawet do początku fazy krzewienia. Jeśli chwasty dwuliścienne wschodzą późno to warto jeszcze chwilę odczekać z zabiegiem. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko wiosennej korekty na chwasty dwuliścienne. Prognozy pogody na nadchodzących kilkanaście dni są generalnie dość sprzyjające. Warunki termiczne będą pozwalały na wykonywanie ochrony, a co jakiś czas prognozy wspominają o przelotnych opadach, które będą pobudzać chwasty dwuliścienne do wschodów. Jest więc szansa na to, że warunki ochronne będą optymalne, niemniej warto jeszcze chwilę zaczekać z ochroną - przynajmniej na plantacjach, które są na etapie szpilki bądź 2 liści, a chwasty nie rozpoczęły jeszcze wschodów.