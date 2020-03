Czy weekendowy mróz wpłynął na oziminy?

Tak mroźnej pogody nie mieliśmy już dawno. W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadła do -10 st. C. Tylko w północno-wschodnich regionach kraju rośliny miały zabezpieczenie w postaci nieznacznej warstwy śniegu. Jak to wpłynęło na rośliny?





Oziminy są rozhartowane i wysoce zaawansowane we wzroście. Jeszcze w pierwszej dekadzie marca w rzepaku było widać pąki kwiatowe. Rośliny są bardzo pobudzone. Ale ich stan fitosanitarny oceniany jest bardzo korzystnie.

Inaczej sytuacja wygląda w łanach zbóż. Pszenica, ale nie tylko ona, jest często nadmiernie zagęszczona i porażona wieloma chorobami. Rośliny są również bardzo zaawansowane w rozwoju, a faza BBCH 31 (pierwszego kolanka), można przyjść w tym sezonie wcześniej niż zwykle.

W oziminach nie notowano jednak strat. Czy zmieniło się to w ciągu ostatnich dni?

To jedna z większych fal mrozu tej zimy — Pogoda dla Łomży i Polski 🇵🇱 (@PogodaLomzaPL) March 15, 2020

Naukowy uspokajają, że minione niskie temperatury nie przyczyniły się do strat w oziminach.

- Występujące na obszarze kraju przymrozki spowodowały wzrost zapytań dotyczący ich wpływu na rozwój zbóż i rzepaku. Pragniemy uspokoić producentów rolnych. Krótkotrwałe przymrozki nie spowodowały uszkodzeń roślin oraz nie wpłynęły na ich wczesnowiosenny rozwój – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Jakub Danielewicz z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Jak dodaje, nie będzie mieć to również wpływu na przyszły plon.

- W przypadku wystąpienia długotrwałych mrozów i gwałtownego obniżenia temperatury na okres kilkunastu dni sytuacja może ulec zmianie. Generalnie sytuacja na polach jest dobra, wzrost roślin prawidłowy, a rozwój chorób umiarkowany – podsumował Danielewicz.