Czy wiosną rozdrobnić ściernisko kukurydziane?

Niestety, jesień 2020 wskutek pogody nie sprzyjała zbiorom kukurydzy, stąd też na niektórych polach pozostały nienaruszone resztki pożniwne. W nich zimuję najgroźniejszy szkodnik tej uprawy omacnica prosowianka.

Czy wiosenna likwidacja ściernisk kukurydzianych jest tak samo skuteczna jak wykonana jesienią? Czy jeśli nie udało nam się tego zrobić przed zima powinniśmy nadrobić zaległości w tym zakresie wiosną? Zapytaliśmy o to prof. Pawła Beresia z IOR-PIB, TSD w Rzeszowie.

- Choć omacnica w 2020 roku na wielu plantacjach wystąpiła w niższym nasileniu, to nie ma co jej odpuszczać, gdyż samica składa ok. 600 jaj, więc populację szybko gatunek potrafi odbudować. Choć zima 2020/2021 jednak jest zimą, to trzeba pamiętać, że mrozy na omacnicy nie robią wrażenia. Jedynie silne mrozy poniżej 20 stopni mogą jej zaszkodzić, ale pod warunkiem, że będą się utrzymywały przez kilkanaście dni – tłumaczy naukowiec.

Czy zatem wiosenne rozdrabnianie resztek pożniwnych ma sens?

- Jak najbardziej. Jeśli nie udało nam się tego zrobić jesienią, dobrze by pod koniec zimy lub bezpośrednio na początku wiosny wjechać mulczerem w takie resztki i je rozdrobnić. Ponieważ czeka nas zapewne wiele orek wiosennych, które nie są pożądane, ale niestety czasem są koniecznością, to warto uprzednio rozdrobnić resztki, dokładnie tak samo jak jesienią.

Wiosenne naruszenie spoczynku szkodnika poprzez rozdrobnienie resztek oprócz tego, że zniszczy część gąsienic, to w połączeniu z orką wiosenną może wpędzić szkodnika w stres, który objawi się problemem z przepoczwarczeniem. Pamiętajmy, bowiem, że gąsienice żyją od jesieni wcześniejszego roku bez pobierania pokarmu. Korzystają z zapasów jakie mają w ciele, więc każdy stres wiosenny to dodatkowy bodziec zaburzający ich rozwój. Może być i tak, że wiosenny zabieg rozdrabniania okaże się skuteczniejszy niż jesienny, ale to gdybanie, gdyż takich badań nie wykonano. Znając jednak nieco biologię szkodnika i jego wrażliwość można założyć, że wiosną szkodnik jest bardziej osłabiony niż jesienią, gdy jest w pełni odżywiony. Nie jest to absolutnie zachęta do pozostawiania resztek na polu bez rozdrobnienia, ale uwaga wynikająca z obserwacji przyrody – podsumowuje prof. Bereś.

