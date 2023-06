21 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie polowe Innvigo w Urbanowicach. Prezentowano na nich efekty działania środków ochrony roślin z palety firmy. Pisaliśmy już w artykule poniżej o nowościach produktowych, konkretnie herbicydach zbożowych, teraz przyszedł czas na kolejne dwa, które mają się wkrótce pojawić na rynku. Ale wcześniej kilka słów o przebiegu pogody.

Pola w Urbanowicach zlokalizowane są w rejonie, który w tym roku nie borykał się z niedoborami wilgoci na ostatniej prostej przed żniwami, czyli w czerwcu. Tam rozkład i ilość była bardzo korzystna, co było widać po plantacjach. Gleby też na których prowadzone było spotkanie „zrobiły robotę”, bo są one klasy III, a nawet II.

- Opadów deszczu było dość dużo w stosunku do reszty Polski. Przebieg pogody był taki jak wszędzie. Zima była dość długa, bo do około kwietnia borykaliśmy się z niskimi temperaturami. Na niektórych poletkach, w których testowaliśmy technologie ochrony herbicydowej wiosennej mieliśmy problemy z wykonaniem tego zabiegu ponieważ pogoda przez długi czas na to nie pozwalała – mówił nam Michał Filipowski z Innvigo.