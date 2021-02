Czy zmiana pogody zaszkodzi plantacjom rzepaku? Jutro na PIdS Online

Już jutro rusza konferencja Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. Na pierwszy rzut idzie rzepak. Porozmawiamy o nawożeniu tej uprawy, ochronie i jak reagować na zmienne warunki pogodowe. Zastanowimy się także, jak będzie kształtowała się cena rzepaku.

Śnieg powoli znika z naszych pól, odsłaniając stan i kondycję ozimin. To dobry czas aby wybrać się na pole i dokonać wnikliwej lustracji. Zanim to uczynisz, wszystkie swoje decyzje i plany jeszcze raz warto przeanalizować i dopasować do swoich oczekiwań i sytuacji polowej.

Obecnie aura zmienia się na raczej wiosenną. Czy taka prognozę pogody można zakwalifikować jako optymistyczną dla ozimin? Co jeśli zima powróci jeszcze w marcu i uszkodzi mocno rozhartowane rośliny?

Zapraszamy na SESJĘ RZEPAK, która odbędzie się już jutro na naszej stronie farmer.pl. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy się zastanawiać jak poprowadzić tegoroczne plantacje rzepaku ozimego, na jakie aspekty należy się przygotować i na co zwrócić uwagę.

Eksperci wskażą również na jakie problemy należy się nastawić już w tym sezonie i jak sobie z nimi poradzić.

Bądź przygotowany na każdy scenariusz pogodowy – to hasło przewodnie tegorocznej Konferencji. Jednym słowem bądź w pełni przygotowany do sezonu.

Bądź z nami 24 lutego na farmer.pl na sesji Rzepak. Przypominamy, że udział w konferencji jest bezpłatny.

Zobacz pełną agendę Wydarzenia.