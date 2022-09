Zaprawa nasienna jest istotnym elementem ochronnym nierozerwalnie związanym z kwalifikowanym materiałem siewnym. W istocie jest to pierwsza ochrona fungicydowa na nowo zakładanej plantacji. Przyjrzyjmy się bliżej zaprawom stosowanym przez producentów i dystrybutorów.

Materiał siewny kwalifikowany ma tę przewagę nad nasionami z własnej reprodukcji, że jest dokładnie przebadany pod względem siły kiełkowania czy masy 1000 ziaren (MTZ). Nie mniejszym jego atutem (być może nawet większym) jest pokrycie nasion zaprawą jeszcze na linii produkcyjnej, co gwarantuje najwyższą jakość ochrony fungicydowej ziarniaka (choć wiemy, że są odstępstwa od tej reguły i pokrycie w niektórych przypadkach odbiega od normy). Rzecz jasna możemy wykonać zaprawianie własnego materiału w gospodarstwie, jednak w teorii to właśnie na linii produkcyjnej jest ono najbardziej precyzyjne. Istotne jest jednak nie tylko samo pokrycie nasion. Kluczowe są też w bardzo dużym stopniu substancje czynne, które chronią ziarno już od siewu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zapraw stosowanych w kwalifikowanym materiale siewnym dominują produkty dwu- i trzyskładnikowe. Są one skomponowane w taki sposób, aby zabezpieczyć młode ziarno przed jak największą ilością chorób. Jednocześnie konstrukcja zapraw jest przemyślana w taki sposób, by substancje wzajemnie uzupełniały się, dzięki czemu powstaje efekt synergii. Dobra zaprawa powinna wykazywać się działaniem zarówno kontaktowym (na powierzchni ziarna), jak i wgłębnym lub układowym. Podsumowując, można stwierdzić, że zaprawienie jest najtańszą metodą ochrony fungicydowej, a jednocześnie pierwszym zabiegiem przed chorobami grzybowymi. Dodatkowo, co do zasady, zaprawianie jest jedyną tak skuteczną opcją skierowaną do walki z chorobami – zarówno przenoszonymi przez ziarno oraz resztki pożniwne, jak i pochodzącymi z gleby.

Zaprawa wliczona w cenę kwalifikatu

Wielu dystrybutorów stosuje nawet w obrębie jednej odmiany różne zaprawy. Nie jest to w żadnym wypadku negatyw – miejmy jednak świadomość, że może zdarzyć się sytuacja, gdy odmiana z zamówienia sierpniowego będzie zaprawiona innym produktem aniżeli ta sama odmiana zamówiona w październiku. Oczywiście, stosowne oznaczenia znajdziemy na worku – ten musi mieć odpowiednią naklejkę informującą o użytej zaprawie. Niemniej wybór zaprawy użytej do zaprawiania jest ściśle związany również z dostępnością danych produktów na rynku. Najważniejsze dla odbiorcy końcowego jest w każdym razie, aby użyta zaprawa pozwalała na ochronę przed jak najszerszym spektrum chorób.

Nie ma też co ukrywać, że koszt zaprawy jest wliczony już w cenę nasion. Topowe odmiany, zazwyczaj droższe, są też najczęściej chronione najlepszymi zaprawami, z reguły opartymi na przynajmniej dwóch substancjach, co również ma wpływ na wyższą cenę kwalifikowanego materiału siewnego.

Seria Vibrance jest jedną z popularniejszych

Vibrance Gold to produkt, po który chętnie sięgają dystrybutorzy oraz producenci. Jest oparty na sedaksamie, fludioksonilu oraz difenokonazolu. Dawka preparatu określona etykietowo to 200 ml/100 kg ziarna (dodatek wody określono na 0-1000 ml). Vibrance Gold bardzo dobrze radzi sobie m.in. z pleśnią śniegową, zgorzelą siewek, śniecią cuchnącą oraz śniecią karłową, a także głownią pylącą.

Część producentów proponuje klientom materiał siewny pokryty innymi zaprawami z serii Vibrance, np. zaprawą Vibrance Star (fludioksonil, sedaksan, tritikonazol). Obie wymienione zaprawy nie należą co prawda do najtańszych, jednak są rozwiązaniem premium. Zazwyczaj pojawiają się także w topowych odmianach.

Dopełnieniem produktów z serii Vibrance jest Vibrance Trio. Dwie z trzech substancji aktywnych pozostają takie same, jak w poprzednich zaprawach, jednak zmiana następuje w przypadku użytego triazolu – tu mamy do czynienia z tebukonazolem.

Scenic 080 FS oparty jest na fluoksastrobinie, protiokonazolu oraz tebukonazolu. Wykorzystywany jest często przy zaprawianiu nasion rzepaku ozimego, niemniej znajdziemy także materiał siewny zbóż chroniony przez tę właśnie zaprawę. Tu mamy do czynienia z dwoma triazolami oraz fenylopirolem.

Kolejną popularną serią zapraw stosowanych w materiale kwalifikowanych jest gama produktów Maxim (Star oraz Power). W obu podstawą ochrony jest fluioksonil, a jako druga substancja występuje cyrpokonazol / sedaksan.

Fludioksonil oraz triaozle podstawą zapraw

Zauważmy, że w większości przypadków ochrona ziarna oparta jest na fludioksonilu, który stanowi bazę w niemal każdym produkcie. Przewaga takiej ochrony polega na tym, że substancje czynne pochodzą z różnych grup chemicznych (np. fludioksonil – fenylopirole; sedaksan – karboksyamidy; difenokonazol – triazole). Nie ma lepszej ochrony aniżeli synergia różnych substancji o odmiennych mechanizmach działania. Zwłaszcza w przypadku zapraw, kiedy nie ma szans na zabieg korygujący przeciw niektórym chorobom odnasiennym.

Przy okazji zwróćmy uwagę na fakt niskich dawek zapraw – właśnie z uwagi na ich wielkość najlepsze pokrycie uzyskamy przy zaprawianiu na liniach produkcyjnych. We własnym zakresie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie dozować tak niskich dawek zaprawy przy tej ilości ziarna. Dlatego też pokrycie przy niskiej dawce może być nierówne na poszczególnych ziarniakach. Z kolei zwiększanie dawki zaprawy mija się z celem – generuje dodatkowy koszt, a ponadto może mieć zły wpływ na wartość siewną.

Poniżej preparaty stosowane przez producentów oraz dystrybutorów zajmujących się zaprawianiem, które spotkać możemy w nadchodzącym sezonie w kwalifikowanym materiale siewnym zbóż:

Vibrance Gold (fludioksonil + sedaksan + deifenokonazol)

Vibrance Trio (fludioksonil + sedaksan + tebukonazol)

Vibrance Star (fludioksonil + sedaksan + tritikonazol)

Seedron 60 FS (fludioksonil + tebukonazol)

Maxim Star 025 FS (fludioksonil + cyprokonazol)

Maxim Power (fludiokosnil + sedaksan)

Scenic 080 FS (fluoksastrobina + protiokonazol + tebukonazol)

Redigo pro 170 FS (protiokonazol + tebukonazol)

Lamardor 400 FS (protiokonazol + tebukonazol)

Kinto Duo 080 FS (prochloraz + tritikonazol)

Zaprawa jest na tyle istotnym elementem przy siewie, że często przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru ziarna do siewu – z własnej reprodukcji czy świeżych nasion kwalifikowanych – to właśnie argument zaprawiania przechyla szalę na korzyść zakupu kwalifikatu.

Ograniczenie chorób zwalczanych nalistne

Warto pamiętać, że dobra zaprawa – najlepiej oparta o przynajmniej dwie substancje czynne – zapewnia nam ochronę nie tylko przed chorobami przenoszącymi się wraz z nasionami. Niektóre patogeny chorobotwórcze, np. odpowiadające za infekcje mączniakiem prawdziwym zbóż i traw czy też septoriozą plew, są w dużym stopniu ograniczane właśnie na etapie zaprawiania ziarna. Co prawda w tym przypadku nie ma aż tak dużego znaczenia pełne ograniczenie ryzyka pojawienia się chorób zwalczanych w sposób nalistny (nie ma nawet możliwości zaprawami całkowicie wyeliminować chorób pojawiających się później w okresie wegetacji), jednak w przypadku choćby mączniaka musimy pamiętać o tym, jak szybko atakuje on rośliny i jak duże konsekwencje niesie silne porażenie roślin – często już w okresie jesiennym. Zwróćmy uwagę również na nowe zagrożenia, które w coraz większymi stopniu pojawiają się na plantacjach w ostatnich latach. Choćby tej wiosny, gdy zaobserwowano w niektórych regionach większe porażenie pałecznicą zbóż i traw. Tu ważna uwaga – nie każda zaprawa ogranicza patogeny odpowiadające za choroby, które może nie są nowe, ale stają się coraz większym zagrożeniem dla plantacji. Przykładem może być wspomniana tu pałecznica. Rejestracje w zakresie jej ograniczania mają produkty Vibrance, a ogólnie dobrze radzą sobie z nią zaprawy oparte na fludisksonilu, sedaksamie oraz triazole. Mając podejrzenie wystąpienia tejże choroby na plantacji, warto przed zakupem upewnić się więc, jaka zaprawa będzie chronić nasiona.