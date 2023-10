Ochrona fungicydowa zbóż ozimych jesienią nie jest jeszcze popularna w Polsce. Ale niebawem może być konieczna. Kiedy jest sens zabiegu T-0 w okresie jesiennym?

Część chorób rozwija się dynamicznie także w warunkach niskich temperatur, co jest groźne jesienią dla wcześnie wysiewanych zbóż

Zabieg T-0 jest szczególnie polecany w jęczmieniu ozimym oraz pszenicy ozimej

Mączniak, rdze i szereg innych chorób atakują jeszcze jesienią

Ochrona fungicydowa zbóż co do zasady jest kojarzona raczej z wiosną. Wówczas jest ona nie tyle wyborem, co koniecznością. Zaniechanie odpowiedniej technologii ochroniarskiej w tym okresie ma tragiczne dla plantacji skutki. Niemniej opcjonalnie można zaimplementować do technologii ochrony również aplikację jesienną. Po co ją wykonywać? Kiedy ma sens?

Truizmem będzie jeśli wspomnimy tylko, że de facto ochrona fungicydowa rozpoczyna się na etapie zaprawiania nasion. Co jednak dalej? Zwłaszcza biorąc pod uwagę przedłużającą się niemal każdego roku wegetację?

Już jesienią wcześnie wysiewane zboża ozime są narażone na szereg infekcji chorobowych. W przypadku ciepłej oraz długiej jesieni dotyczy to także ozimin wysiewanych w terminach przyjmowanych jako optymalne.

W okresie jesiennym oziminy są narażone na infekcje już od fazy krzewienia. Za najgroźniejsze choroby, których dynamiczny rozwój może nastąpić jeszcze jesienią, należą przede wszystkim mączniak prawdziwy zbóż i traw, rychnosporioza zbóż, plamistość siatkowa, ale także rdze.

Choroby te rozprzestrzeniać się będą z większą intensywnością w przypadku wyższych temperatur i opadów. Zwróćmy uwagę, że np. mączniak rozwija się nawet w minimalnych warunkach wilgoci - do rozwoju wystarczy mu rosa.

Kiedy zabieg T-0 jesienią ma sens?

Kiedy więc jest sens stosować fungicydy jesienią? Zdecydowanie w przypadku bardzo wczesnych siewów, a w przypadku dłużej utrzymującego się ciepła także w przypadku zbóż wysiewanych nieco później, ale za to silnie rozkrzewionych lub o dużej dynamice krzewienia. Generalnie jednak sugestią do jesiennej aplikacji jest połączenie dwóch elementów: wczesny siew oraz długo utrzymująca się lub bardzo dynamiczna wegetacja.

W warunkach ciepłej jesieni dynamika rozwoju chorób ulega znacznemu zwiększeniu. Pamiętajmy, że patogeny chorobotwórcze próbują rozwijać się nie tylko wiosną. Ich rozwój uzależniony jest nie od pory roku, a od warunków pogodowych i termicznych. Tak więc jak najbardziej realnym scenariuszem jest porażenie roślin jesienią.

Oczywiście kluczowa będzie tu obserwacja plantacji, niemniej każda choroba znajduje się najpierw w fazie utajonej, a zewnętrzne objawy zauważymy dopiero po kilkunastu dniach inkubacji. Dlatego też w przypadkach o których wspominaliśmy wyżej warto nawet zapobiegawczo sięgnąć po rozwiązania ochronne. Tym bardziej, że jesienią nie musimy stosować wysokich dawek (ze względu na mniejszą masę liściową roślin).

Czym chronić zboża jesienią?

Często w aplikacjach jesiennych sięga się po morfoliny (najpopularniejsza z nich jest zdecydowanie fenpropidyna). Ta grupa substancji aktywnych może być aplikowana nawet w nieco niższych temperaturach (od 5 ºC). Dla porównania triazole (np. tebukonazol) wymagają dla pełnego działania nawet 12 C. Przy czym pamiętajmy, że niższe wskazania słupków rtęci (ale powyżej 8 ºC) nie deprecjonują działania substancji z tej grupy, ale znacznie spowalniają jej działanie.

Jesienią warta uwagi może być także miedź systemiczna. Ta zresztą jest jak najbardziej godna polecenia nie tylko w okresie jesiennym, ale także w ewentualnym zabiegu czyszczącym na początku wiosny. Może być stosowana także w niższych temperaturach. Implementujemy ją do ochrony "solo" lub razem z np. morfolinami.

Jesienna ochrona przed chorobami nie oznacza rezygnacji z zabiegu T-1

Czy w przypadku ochrony fungicyd owej wykonywanej jesienią można zaniechać zabiegu T-1? Generalnie nie. Tym bardziej, że w polskich gospodarstwach przeważają wąskie płodozmiany charakteryzujące się dużym i częstym udziałem zbóż w zmianowaniu. A m.in. z wspomnianym wąskim płodozmianem zbożowym związane są choroby podstawy źdźbła. Te szczególnie silnie atakowały rośliny w tym roku. Z uwagi na opóźnione aplikacje T-1 (spowodowane warunkami meteorologicznymi) silnie porażone zostały nimi liczne plantacje, co w dużej mierze przyczyniało się do wylegania zbóż (opóźniona ochrona w połączeniu z późna regulacją ozimin to prosta droga do wylegania). Jak więc widzimy nie powinniśmy rezygnować z zabiegu T-1 nawet jeśli zdecydujemy się na T-0 w okresie jesiennym. Przy czym w wielu przypadkach możliwe będzie delikatne przesunięcie zabiegu T-1 w czasie, ale tylko gdy nie ma silnej presji chorób podstawy źdźbła.

W zabiegu T-0 nie chodzi więc o rezygnację z pierwszego zabiegu fungicydowego wiosną, ale zapewniamy roślinom zdrowe wejście w okres spoczynku zimowego. W przypadku trwającej cały czas tzw. "pełzającej" wegetacji taka aplikacja jest jeszcze bardziej pożądana, ponieważ rośliny są w takim układzie narażone przez cały okres infekcjami.