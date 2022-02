Czym odchwaszczać kukurydzę?

Podczas czwartkowej konferencji zorganizowanej przez firmę Syngenta mieliśmy okazję zapoznać się z produktami z portfolio firmy. Jakie herbicydy najlepiej wybrać?

Chwasty - odwieczny problem w uprawie kukurydzy. Podczas ostatniej zimowej konferencji, eksperci Syngenta - dr hab. Katarzyna Rębarz, dyrektor Działu Technicznego oraz Marcin Bednarczyk, specjalista ds. doświadczeń polowych w kukurydzy, zaprezentowali flagowe herbicydy dostępne w ofercie firmy. Jakie jest ich działanie i skuteczność?

Zarówno doglebowo jak i nalistnie

- W ofercie firmy znajdziemy dwa herbicydy - Lumax i Elumis, które można stosować zarówno przedwschodowo, jak i powschodowo, co daje dużą elastyczność doboru środka - podkreśliła Katarzyna Rębarz.

- Zwróciłbym jeszcze uwagę na aspekt bezpieczeństwa naszych środków - dodał Marcin Bednarczyk. - Tak jak wspomniałem we wcześniejszych slajdach, niektóre rozwiązania nalistne mogą uszkadzać kukurydzę. Sulfonylomoczniki są dobrymi substancjami, jednak mają duże wymagania względem temperatury czy środowiska, i w niekorzystnych warunkach mogą uszkadzać kukurydzę.

Zrzut ekranu 2022-02-13 o 00.42.39.png

Lumax jest herbicydem, w którego składzie znajdują się trzy substancje o różnym mechanizmie działania: terbutylazyna, mezotrion oraz s-metolachlor, co w kontekście wypadania coraz większej liczby substancji czynnych, a także uodparniania się chwastów, jest niezwykle istotne.

- Kolejną ważną zaletą Lumaxu jest jego uniwersalność - kontynuował Marcin Bednarczyk. Można go używać na polach o praktycznie każdym spektrum zachwaszczenia oraz tam, gdzie stosowano nawożenie organiczne np. w postaci obornika. Należy pamiętać, że nie wszystkie nasiona chwastów są trawione przez zwierzęta i wraz z obornikiem wracają z powrotem do gleby.

Produkt można stosować po monokulturach, a w swym spektrum skuteczności zawiera chwasty jedno- oraz dwuliścienne, co czyni go niezwykle uniwersalnym herbicydem. W przypadku powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej zaleca się dodanie do mieszaniny nikosulfuron.

Elumis z kolei jest herbicydem typowo nalistnym, który można stosować w fazie 2-8 liści. Substancje czynne w nim zawarte to nikosulfuron i mezotrion, co stanowi bardzo bezpieczne rozwiązanie w eliminacji chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

- Elumis jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy nie możemy skorzystać z Lumaxu - tłumaczy Marcin Bednarczyk, ekspert Syngenty.

