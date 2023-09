Zaprawianie ziarna stanowi najprostszą formę ochrony zbóż. Jednocześnie jest to najtańsza ochrona.

Koszt zaprawienia nasion w przypadku najprostszych zapraw to zaledwie kilkanaście zł na 100 kg ziarna

Zaprawy zapewniają ochronę nawet przez całą jesień, a w przypadku części chorób aż do końca wegetacji

Ważna jest jakość pokrycia oraz dawka

Wysoki stosunek cen materiału siewnego do cen zbóż w skupie powoduje, że na rynku obserwuje się wzmożone zainteresowanie zaprawami zbożowymi. Wielu rolników sięga po własne ziarno i decyduje się na zaprawianie we własnym zakresie.

Pamiętajmy, że zaprawy zapewniają ochronę nie tylko na etapie kiełkowania, ale nawet przez całą jesień. Złożone z kilku substancji aktywnych zaprawy w maksymalnych dawkach mogą zapewniać parasol ochronny nawet na okres 90 dni, przy czym przed częścią chorób będą chronić do końca wegetacji (np. śnieć cuchnąca).

Pokrycie zaprawą jest jednym z kluczowych elementów dobrego przygotowania ziarna - to powinno być równomierne a sam ziarniak w większości powinien zostać pokryty zaprawą. Pokrycie jest uzależnione z kolei od ilości zastosowanej wody. Tu zwróćmy uwagę, że wysokie dawki wody na każde 100 kg ziarna zapewniają lepszą nośność zaprawy, a co za tym idzie dokładniejsze pokrycie, ale za to ograniczają możliwość dłuższego przechowywania ziarna.

Przy zaprawianiu ziarna nie przesadzajmy też z dawkami zapraw. Najlepiej trzymajmy się etykietowych zaleceń. Zbyt wysokie dawki nie będą wcale lepsze, a wręcz mogą zaszkodzić ziarniakom utrudniając im wschody. Z kolei dawka za niska ogranicza możliwości ochronne zaprawy.

Niewielkim kosztem zapewniamy podstawową ochronę

Najprostsze zaprawy oparte są o jedną substancję aktywną (np. difenokonazol, tritikonazol czy tebukonazol). Zapewniają one podstawową ochronę, a jednocześnie oferują dość niską cenę. I tak np. produkt Orius Extra 02 WS to wydatek zaledwie około 8 zł/100 kg ziarna (przy dawce etykietowej 0,15 kg/100 kg ziarna siewnego). Pamiętajmy jednak, że jest to zaprawa sypka. Nieco droższe są zaprawy w formie płynnej, ale i tu koszt nie jest zbyt wysoki. Zaprawy oparte np. o difenokonazol to koszt około 15 - 20 zł/100 kg ziarna, a produkty zawierające tritikonazol to koszt około 10 - 15 zł/100 kg ziarna.

Zaprawy o szerszym spektrum działania złożone są z 2 lub 3 substancji aktywnych. Produkty oparte są o różne kombinacje (np. difenokonazol + tebukonazol + fludioksonil, difenokonazol + fludioksonil + sedaksan, tritikonazol + fludiokosnil itp). Zwróćmy uwagę na szerokie zastosowanie w zaprawach fludiokosnilu oraz difenokonazolu. W czołowych zaprawach pojawia się często także fluksapyroksad. Koszt zapraw opartych o dwie lub trzy substancje aktywne zaczyna się od 25 - 30 zł/100 kg ziarna.

W przypadku zaprawiania jęczmienia warto sięgać po produkty zawierające substancję aktywną sedaksan - ogranicza ona możliwość porażenia plantacji przez pałecznicę zbóż i traw. W pewnym zakresie choroba ta może być także ograniczana poprzez zastosowanie kombinacji kilku triazoli oraz fludiokosnilu, jednakże żadna substancja aktywna nie radzi sobie ze zwalczaniem pałecznicy tak dobrze jak wspomniany sedaksan.

Zaprawianie nie podnosi więc w istotny sposób kosztu siewu, a zyskujemy - w zależności od zastosowanych substancji - bardzo dobrą ochronę przed chorobami typowo odnasiennymi, które nie są zwalczane przez klasyczne fungicydy.