Zwalczanie chwastów jednoliściennych w burakach cukrowych na ogół nie przynosi problemów. Jest czym zwalczać, okno czasowe jest stosunkowo długie, czy coś może pójść nie tak?

Zabieg zwalczający chwasty jednoliścienne w buraku cukrowym należy wykonać najpóźniej przed zakryciem międzyrzędzi

Zbyt wczesna aplikacja znacznie podwyższa ryzyko zachwaszczenia wtórnego

Graminicydy są skuteczne, ale w odpowiednim momencie

Zwalczanie chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym zazwyczaj nie niesie ze sobą problemów, aczkolwiek zdarza się, że konieczne są korekty. Dlaczego? Czasem wynika to z zastosowania zaniżonych dawek, ale z reguły ze zbyt wczesnej aplikacji, kiedy rośliny są jeszcze zbyt małe lub też nie wszystkie zdążyły powschodzić. Część chwastów jednoliściennych cechuje się szczególnie wysoką dynamiką podczas wyższych temperatur. Chociażby chwastnica jednostronna, która pojawia się na zdecydowanej większości plantacji buraka cukrowego, choć często z opóźnieniem - po odpowiednim ogrzaniu gleby. Z kolei perz właściwy jeśli jest zbyt mały to jego zwalczanie jest nieskuteczne ze względu na dotarcie zbyt małej ilości substancji aktywnej do całej rośliny.

Na perz musimy zaczekać

W przypadku zwalczania perzu właściwego zwracajmy uwagę na jego fazę rozwojową. By aplikowana substancja aktywna przemieściła się w całej roślinie konieczna jest odpowiednia objętość tejże rośliny, tzn wysokość (około 15 - 20 cm) oraz sama powierzchnia, która ma pochłonąć podawany herbicyd - przyjmuje się, że tu optimum to faza 4 - 6 liści. Oczywiście dawki perzowe muszą być odpowiednio podwyższone, tak by substancja została dobrze rozprowadzona zarówno w części nadziemnej, jak i w korzeniach czy rozłogach. W przypadku, kiedy graminicyd nie zostanie przemieszczony do systemu korzeniowego perz może zostać tylko “przytłumiony”, po czym wróci do dalszej wegetacji.

Chwastnica potrzebuje ciepła

Chwastnica jednostronna lubi ciepłe stanowiska a same wschody rośliny są silnie skorelowane z temperaturą gleby - proces kiełkowania rozpoczyna się, kiedy gleba jest ogrzana do przynajmniej 10 ºC, choć czasem temperatura minimalna określana jest nawet na 14 - 15 ºC. Jeśli stanowisko nie jest odpowiednio ogrzane popularne proso nie jest w stanie kiełkować i wybić się ponad powierzchnię gleby. Dlatego też przedwczesne zabiegi ukierunkowane na zwalczanie m.in. chwastnicy są obarczone ryzykiem zachwaszczenia wtórnego i konieczności wykonania korekty. Badania przeprowadzane w Polsce wskazują, że jedna sztuka chwastnicy jednostronnej może w burakach cukrowych wytworzyć nawet 1000 ziarniaków.

Do kiedy zwalczać chwasty jednoliścienne w burakach?

W buraku cukrowym zastosować możemy kilka substancji czynnych. Na tę chwilę są to:

chizalofop-p-etylu

propachizafop

fluazfop-p-butylu

kletodym

cykloksydym

chizalofop-p-tefurylu

Graminicydy stosujemy od fazy 2 liści właściwych buraka cukrowego. Najczęściej ostatnim momentem na wykonanie skutecznego zabiegu jest faza, kiedy zakryciu ulega około 40 - 50% międzyrzędzi. Co prawda znajdziemy na rynku preparaty, które mogą być bezpiecznie stosowane dłużej - nawet do niemal pełnego zakrycia międzyrzędzi - jednakże w przypadku chwastów niższego piętra część substancji może wówczas nie przedostać się do zwalczanego organizmu. Dodatkowo tak późny zabieg powinien być traktowany raczej jako interwencja aniżeli planowane późne odchwaszczanie.

Często padają pytania dotyczące odstępu między zabiegami ukierunkowanymi na zwalczanie chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych. Ogólna zasada mówi, że graminicydy stosujemy około 5 - 7 dni po aplikacji herbicydów zwalczających chwasty dwuliścienne. Z kolei przy aplikacji graminicydu zaleca się, aby ewentualny kolejny zabieg na chwasty dwuliścienne został wykonany po 2-3 dniowej przerwie.

Dla jak najwyższej skuteczności zabiegu pamiętajmy także o optymalnej wilgotności powietrza podczas zabiegu (przynajmniej 60%) oraz temperaturze (dla większości graminicydów przedział termiczny oscyluje w granicach 10 - 20 C).

Dodajmy także, że w celu zmniejszenia ilości przejazdów zabieg ukierunkowany na eliminację chwastów jednoliściennych może zostać w wybranych przypadkach przeprowadzony wraz z aplikacją herbicydów zwalczających chwasty dwuliścienne (np. w drugim lub trzecim zabiegu - w zależności od presji). Niemniej najlepiej - zwłaszcza przy silnej presji perzu czy chwastnicy jednostronnej - graminicyd podać oddzielnie.