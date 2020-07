Czym zwalczać chwościka w buraku?

O ile w tym sezonie jeszcze mamy dość duży asortyment fungicydów przeznaczonych do ochrony buraka przed chwościkiem, to jednak przyszłość ochrony tej uprawy nie jest już kolorowa.

Są już pierwsze sygnały o występowaniu chwościka buraka:

Niestety ochrona buraka cukrowego jest na zakręcie. Jeśli sytuacja w najbliższych dwóch sezonach nie ulegnie zmianie, będziemy mieć poważny problem z ochroną tej uprawy. Poważnym problemem stanie się fakt, że wkrótce wypadnie epoksykonazol (zapasy do marca 2022). Za tym faktem wypadną z użycia aż 23 fungicydy w buraku. Są zakusy, by skreślić z listy także tebukonazol. Jak pamiętamy niedawno wypadł propikonazol, a wraz z nim kilka preparatów przeznaczonych do zwalczania chwościka. Przy wycofaniu tych substancji ubędzie wiele fungicydów dopuszczonych do ochrony buraka. Z triazoli można jeszcze wykorzystywać: tetrakonazol, difenokonazol i cyprokonazol. Triazole często są łączne w preparatach ze strobilurynami takimi jak: azoksystrobina i piraklostrobina a także morfolinamu: fenpropimorfem i fenpropidyną. W obrocie są także benzimidazole– tiofanatu metylu (solo a także w preparatach dwuskładnikowych).

Warto pamiętać o rosnącej odporności chwościka na wiele substancji czynnych. Szczególnie uważać należy na tiofanat metylu. Na substancję tą chwościk wykazuje już bardzo wysoką odporność. Jaki to problem przedstawia zamieszczona tabela niżej.

Źródło: Prof. Jacek Piszczek

Czym zwalczać chwościka?

Lista preparatów wg wyszukiwarki MRiRW (stan 01.07.2020) jest następująca:

PREPARATY TRÓSKŁADNIKOWE:

· azoksystrobina + difenokonazol + tebukonazol: Fundand 450 SC, Kier 450 SC, Mollis 450 SC

PREPARATY DWUSKŁADNIKOWE:

· epoksykonazol + fenpropidyna: Spyrale 475 EC,

· epoksykonazol + fenpropimorf: Duett Star 334 SE , Tango Star,

· azoksystrobina + epoksykonazol: Mercury 200 SC,

· azoksystrobina + cyprokonazol: Skymaster 280 SC, Zakeo Xtra 280 SC,

· epoksykonazol + piraklostrobina: Optan 183 SE,

· difenokonazol + azoksystrobina: Amistar Gold, Angle, Bicanta, Quadris Gold,

· epoksykonazol + tiofanat metylu: Dedal 497 SC, Dubler Mega 497 SC, Tionat 497 SCDuett Ultra 497 SC, Dultrex-Pro 497 SC, Duo 497 SC, Durato Pro 497 S.C. Epofanat 497 SC, Intizam 497 SC, Tandem 497 SC, Tionat 497 SC

· tetrakonazol + tiofanat metylu: Matador 303 SE, Moderator 303 SE, Yamato 303 SE.

PREPARATY JEDNOSKŁADNIKOWE:

· epoksykonazol: Cortez 125 SC, Epoksy 125 SC, Raster 125 SC, Rekord 125 SC, Respekto 125 SC, Rubric 125 SC, Safir 125 SC, Slapper , Soprano 125 SC,

· tebukonazol: Furtado 250 EW, Tebu 250 EW, Trion 250 EW,

· difenokonazol: Dafne 250 EC, Difcor 250 EC, Difo 250 SC, ILA 250 EC, Porter 250 EC,

· tetrakonazol: Bagani 125 ME, Eminent 125 ME,

· azoksystrrobina: Azoxin 250 SE, Bolid 250 SE, Makler 250 SE,

· tiofanat metylu: Bajlando 500 SC, Sintop 500 SC, Tiofan 500 SC, Tiofanat Metylowy 500 SC, Tiptop 500 SC, Topsin M 500 SC.