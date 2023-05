W zbożach ozimych coraz liczniej pojawiają się szkodniki.

Warunki w ciągu ostatnich kilkunastu dni sprzyjają zwiększonym nalotom szkodników w oziminach. Możemy zaobserwować liczne naloty skrzypionki oraz mszyc. Pojawia się też lednica zbożowa.

"Niedoceniana" lednica zbożowa

Jeśli chodzi o lednicę zbożową to jest ona często pomijana podczas lustacji, a większą uwagę przykłada się do choćby wspomnianych skrzypionek czy mszyc. Tymczasem lednica jest szkodnikiem, który w istotny sposób może uszkadzać kłos. Groźne dla zbóż są zarówno dorosłe osobniki, jak i larwy. Szczególnie groźna lednica zbożowa może być w tym momencie w jęczmionach, które są już w większości na etapie wykłaszania. Żerowanie lednicy zbożowej na tym etapie rozwoju roślin może przyczyniać się do gorszego zawiązywania ziarniaków. Szukając rozwiązań zwalczających lednicę zbożową próżno będzie wertować etykiety, gdyż nie ma żadnego zarejestrowanego preparatu przeciwko temu szkodnikowi. Niemniej bardzo dobrze radzą sobie z lednicą praktycznie wszystkie rozwiązania stosowane w celu zwalczania czy to mszycy czy też skrzypionki.

Skrzypionka i mszyce bardzo groźne dla liścia flagowego

Sama skrzypionka jest szkodnikiem stosunkowo dobrze znanym i jednocześnie dość łatwo zwalczanym. Chrząszcze skrzypionek pojawiają się już masowo w Polsce południowo - zachodniej. Rozpoczęły także składanie jaj - na liściach możemy zaobserwować już niewielkie (długości około 1 mm) pomarańczowe jaja skrzypionek. Po około dwóch tygodniach z jaj wylęgną się larwy, które będą stanowiły największe zagrożenie dla zbóż. W celu ochrony górnych liści przy okazji zabiegu T-2 można zastosować choćby pyretroidy.

Skrzypionka silnie uszkadza tkankę liścia flagowego, jak również pod flagowego. Po żerowaniu larw powstaje charakterystyczny pas na liściu, a następstwem jest zasychanie uszkodzonych fragmentów rośliny.

Jeśli chodzi o mszyce, to te w największym stopniu uszkadzają właśnie liść flagowy oraz kłos.

W celu ochrony zbóż ozimych przed szkodnikami mamy dostępnych kilka rozwiązań - dodajmy, że jak na razie skutecznych. Bazują one w zasadzie na kilku substancjach.

Przykładowe substancje do zwalczania szkodników w zbożach ozimych:

lambda - cyhalotryna

gamma - cyhalotryna

cypermetryna

deltametryna

esfenwalerat

pirymikarb

Warto łączyć z fungicydami

Nie na wszystkich plantacjach pojawiają się wspomniane tu szkodniki. Ewentualny zabieg insektycydowy powinien więc być poprzedzony lustracją - wszak zazwyczaj podawane będą preparaty działające kontaktowo, a więc zwalczające tylko te organizmy, które już na roślinie bytują. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby insektycydy podany został wspólnie z fungicydami i dokarmianiem dolistnym w jednym zabiegu. Tu pamiętajmy jednak o odpowiednim ustabilizowaniu pH cieczy roboczej, gdyż większość insektycydów potrzebuje środowiska minimalnie bardziej kwaśnego aniżeli fungicydy. Optymalnym pH dla zabiegu łączonego będzie przedział 5,5 - 6.