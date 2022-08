Zobacz galerię

W ofercie preparatów do zwalczania chwastów w rzepaku pojawiają się nowe nazwy. Niemniej w skład tych herbicydów wchodzą znane i sprawdzone od lat substancje czynne.

Decydując się na powschodową walkę z chwastami w rzepaku ozimym, plantatorzy mają możliwość zastosowania ochrony rzepaku w szerokim oknie czasowym. Zależnie od herbicydu zabiegi można wykonać od liścieni do fazy 8-9 i więcej liści rośliny uprawnej, czyli praktycznie do końca wegetacji jesiennej. Jednak aby uzyskać optymalny efekt, chwastobójczy oprysk trzeba dostosować nie tylko do fazy rzepaku, lecz także do występujących chwastów. Najczęściej bowiem są one skutecznie niszczone tylko w początkowych fazach wzrostu.

Graminicydy

Uprawa rzepaku ozimego po zbożach, w połączeniu z ich dużym udziałem w strukturze zasiewów, powoduje, że najczęstszym chwastem trawiastym tej uprawy są samosiewy zbóż. Obok nich zagrożeniem są „dzikie” gatunki, przede wszystkim miotła zbożowa i perz właściwy. Gdy jesienią pokrywają powierzchnię plantacji większą niż 10-15 proc., pozostawienie ich niezwalczonych z pewnością odbije się na wysokości plonu.

Chwasty jednoliścienne można stosunkowo łatwo zwalczyć za pomocą graminicydów (tab. 1), czyli środków przeznaczonych do zwalczania wyłącznie roślin z rodziny wiechlinowatych (trawy). Są to preparaty jednoskładnikowe, zawierające substancję czynną z grupy „fop”: chizalofop-P etylu, chizalofop-P tefurylu, fluazyfop-P butylu, propachizafop lub „dym”: cykloksydym, kletodym. Herbicydy te można stosować wcześnie po wschodach, najczęściej od osiągnięcia przez rzepak fazy 2 liści, ale w zależności od rejestracji zalecane terminy zabiegu mogą się różnić nawet dla tej samej substancji. Substancje wchodzące w skład graminicydów są szybko pobierane przez liście, a następnie przemieszczają się w roślinie. Najwyższą wrażliwość na ich działanie wykazują chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie od 2 liści do początku fazy krzewienia, natomiast wieloletnie w fazie od 4 do 6-10 liści. Stosując graminicydy, należy pamiętać, że niższe dawki zwalczają chwasty roczne (w tym samosiewy zbóż), natomiast aby usunąć gatunki wieloletnie, należy użyć wyższych dawek. Niestety, w przypadku niektórych preparatów zarejestrowane w rzepaku ozimym dawki umożliwiają zwalczenie tylko chwastów jednorocznych.

Herbicydy tylko na chwasty dwuliścienne

Rzepak ozimy może być zachwaszczany przez kilkadziesiąt gatunków chwastów dwuliściennych. Najbardziej uciążliwymi spośród nich są m.in.: bodziszek drobny, fiołek polny, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne. W przypadku, gdy na plantacji nie dominuje jeden gatunek, przyjmuje się, że z istotnymi stratami plonu należy się liczyć przy zachwaszczeniu większym niż 20 sztuk chwastów na m2.

Do zwalczania wyłącznie chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym (tab. 2) zarejestrowane są następujące substancje i ich mieszaniny:

aminopyralid (np. Runway) – stosuje się od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy ośmiu liści właściwych (BBCH 10-18) rzepaku ozimego. Najwyższą skuteczność wykazuje na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych;

bifenoks (np. Fox 480 SC) – można użyć dopiero od fazy 4 liści (we wcześniejszych fazach rzepak jest wrażliwy na działanie tego środka!) i opryskiwać do końca fazy 9 lub więcej liści (BBCH 14-19). Chwasty wykazują najwyższą wrażliwość na niego we wczesnych fazach rozwoju;

chlopyralid (np. Auksendy 300 SL) – zarejestrowany jest do oprysku rzepaku w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16). Chwasty są najlepiej zwalczane od fazy 2-3 liści do fazy rozety;

chlopyralid + pikloram (np. Barka 334 SL) – to mieszanina do użycia w fazie 3-5 liści rzepaku (BBCH 13-15). Preparat ten najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści;

chlopyralid + pikloram + aminopyralid (np. Blast) – można stosować, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie pełni rozwiniętych liścieni do czterech liści właściwych (BBCH 10-14), natomiast chwasty znajdują się w fazie liścieni do 4 liści właściwych;

dimetenamid-P + chinomerak (np. Butisan Mix) – dozwolony do użycia od liścieni rzepaku do fazy 8 liści właściwych (BBCH 10-18). Optymalną skuteczność wykazuje, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna do fazy dwóch okółków);

halauksyfen metylu – Arylex + pikloram (np. Bakchus) – stosuje się w fazie 2-4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14) w dawce 0,25 l/ha lub w fazie 6-8 liści właściwych rzepaku (BBCH 16-18) w dawce 0,5 l/ha. Przed osiągnięciem przez rzepak fazy 2 liści może powodować objawy fitotoksyczności. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści;

pikloram (np. Pikas 300 SL) – można opryskiwać rzepak od fazy 3 liści do rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku (BBCH 13-21). Chwasty wykazują najwyższą wrażliwość na ten preparat w fazie 2-6 liści.

Jednoczesne zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych

Plantatorzy, którzy zdecydują się na zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych jednym zabiegiem, także mają w czym wybierać (tab. 3). Przeznaczone do tego celu herbicydy to między innymi:

chinomerak + imazamoks (np. Cleravo 285 SC) – można stosować od fazy liścieni do końca fazy szóstego liścia (BBCH 10-16) rzepaku odmiany odpornej na imazamoks. Chwasty wykazują najwyższą wrażliwość na tę mieszaninę w fazie 2-4 liści właściwych (przytulia czepna do 4 okółków);

chinomerak + imazamoks + aminopyralid (np. Cleravo Flex) – zarejestrowany jest do użycia od fazy liścieni rzepaku do końca fazy ósmego liścia (BBCH 10-18) rzepaku. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści właściwych (przytulia czepna do 4 okółków);

dimetachlor (np. Colzor Uno) – stosuje się wcześnie po wschodach rzepaku, do fazy czwartego liścia. Środek ten pobierany jest głównie poprzez pędy kiełkujących chwastów, a w małym stopniu poprzez korzenie, dlatego też najwyższą skuteczność wykazuje na chwasty kiełkujące;

metazachlor (np. Metazachlor 500 SC) – można stosować, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści. Najlepiej działa na chwasty do fazy pierwszej pary liści (przytulię czepną w fazie liścieni);

metazachlor + aminopyralid + pikloram (np. Spark) – dozwolony do zastosowania w fazie od 1. liścia do fazy 3. liścia rzepaku ozimego (BBCH 11-13). Najwyższą wrażliwość na tę mieszaninę wykazują chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 2 liści;

metazachlor + chinomerak (np. Butisan Top) – tą mieszaniną można opryskiwać rzepak od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy ośmiu liści właściwych (BBCH 10-18). Skutecznie niszczy chwasty do fazy 2 liści właściwych;

metazachlor + chinomerak + imazamoks (np. Cleravis 492,5 SC) – w niższej dawce stosuje się w fazie do dwóch liści rzepaku, natomiast w wyższej, gdy rośliny uprawne mają od dwóch do czterech liści (BBCH 12-14). Aby uzyskać wysoką skuteczność, oprysk należy wykonać w fazie liścieni do fazy czterech liści chwastów;

metazachlor + dimetenamid-P (np. Butisan Duo 400 EC) – można stosować, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści do fazy 8 rozwiniętych liści (BBCH 12-18), a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści;

metazachlor + dimetenamid-P + chinomerak (np. Butisan Star Max 500 SE) – można opryskiwać rzepak, gdy rośliny mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści;

propyzamid (np. PZ-400 SC) – zalecany jest do użycia w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14 -16).

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania konkretnego herbicydu zawarte są w jego etykiecie-instrukcji stosowania. Dokładne zapoznanie się z etykietą stosowanego środka jest kluczem do osiągnięcia pożądanego efektu, gdyż poszczególne preparaty, nawet mimo identycznego składu, mogą różnić się np. stężeniem s.cz., dawkami lub terminami stosowania, a w konsekwencji też skutecznością chwastobójczą. Poglądową wrażliwość uciążliwych gatunków na niektóre herbicydy (działające na chwasty dwu- lub jednocześnie jedno- i dwuliścienne) podano w tabeli 4.

Ograniczenia w stosowaniu

W przypadku niektórych substancji czynnych należy pamiętać, że nie wolno stosować ich na tym samym polu zbyt często. W etykietach można znaleźć informacje o tym, że środki ochrony roślin zawierające daną substancję czynną należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż:

metazachlor (Metazachlor 500 SC) – co 3 lata, w dawkach nieprzekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha;

dimetachlor (Teridox 500 EC) – co 3 lata, w dawkach nieprzekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha;

chinomerak (Sultan Top 500 SC) – co rok, w dawkach nieprzekraczających łącznie 0,25 kg s.cz. na 1 ha. Natomiast w etykiecie Cleravo Flex znajduje się informacja, że chinomerak stosuje się nie częściej niż co 2 lata;

cykloksydym (Focus Ultra 100 EC)

– co drugi sezon wegetacyjny;

imazamoks (Cleravo Flex) – co 5 lat, ale w etykiecie Cleravis 492,5 SC już nie częściej niż co 3 lata;

chlopyralid + pikloram (Gala 334 SL) – co 3 lata.