Desykacja łanu to ostateczność. Tak też jest postrzegana przez coraz większą grupę rolników. Co ze sklejaniem łuszczyn? Tu opinie są podzielone.

Pod kątem wyznaczenia terminu zbioru rzepak nie należy do łatwych roślin. Ma on tendencję do nierównomiernego dojrzewania, silnie reaguje na zmiany wilgotności w okresie dojrzewania łuszczyn, a te z kolei łatwo pękają i osypują się. W tym kierunku postęp biologiczny już odegrał dużą rolę w hodowli odmian mniej podatnych na osypywanie się – zwłaszcza hybrydowych. Ograniczenie strat przy zbiorze można wspomóc poprzez zastosowanie preparatów sklejających łuszczyny. Jak oceniane jest ich działanie? Przyjrzymy się również kwestii desykacji rzepaku. Czy warto?

Desykować rzepak czy nie?

Przygotowanie łanu do zbioru pozwala na uniknięcie znaczących strat. W przypadku, gdy jest on niewyrównany i zachwaszczony, występują opady deszczu – przez co utrudnione jest naturalne dosychanie roślin – może być podjęta decyzja o desykacji uprawy powodująca przyspieszenie i wyrównanie dosychania rzepaku. Z aktualnie dostępnych substancji do tego zabiegu dozwolony jest jedynie glifosat, którego zezwolenie na stosowanie, póki co, przedłużono do 15 grudnia 2023 r. Na bazie glifosatu zarejestrowanych jest (stan na maj 2023) 26 preparatów dopuszczonych do desykacji.

Etykiety jasno informują o możliwości zastosowania glifosatu: „Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku ozimego do zbioru” (...).