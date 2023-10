Opady deszczu bezpośrednio po zabiegu mogą w znacznym stopniu ograniczyć skuteczność zabiegu ochronnego. Mamy jednak wpływ na to, jak szybko aplikowana ciecz robocza zostaje wchłonięta przez roślinę.

Środki wspomagające herbicydy nie podnoszą istotnie kosztów ochrony, za to znacznie podnoszą efektywność zabiegu

Adiuwant stanowi niejako polisę przed niespodziewanymi opadami deszczu po zabiegu. Nie jest to remedium na wszystkie problemy, ale zmniejsza ryzyko wymycia substancji z opryskiwanych roślin

Delikatny deszcz nie przeszkadza w zabiegach doglebowych

Deszcz, choć niezmiernie potrzebny, może skomplikować nasze plany związane z zabiegami ochronnymi. W nadchodzących dniach przez Polskę mają przechodzić cykliczne opady deszczu. Zresztą normalny rozkład jesiennej aury często przynosi niespodziewane opady. Planując zabiegi ochronne warto więc mieć na uwadze ich wpływ na skuteczność zabiegu ochronnego.

Jeśli chodzi o zabiegi herbicydowe to w jesiennych aplikacjach wykorzystujemy substancje o podwójnym miejscu destynacji - herbicydy działają bowiem doglebowo jak i nalistnie. O ile w przypadku substancji zwalczających chwasty drogą doglebową konieczne jest odpowiednie uwilgotnienie to już te, które działają na chwasty pow schodach mają określony czas wchłaniania przez roślinę. Przy czym nie są to sztywne widełki, ale o tym poźniej.

Minimum godzina od zabiegu w zabiegach nalistnych

Częstym komponentem jesiennych zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych jest diflufenikan. Co do zasady opady deszczu po zabiegu nie zmniejszają jego skuteczności, ale tu uwaga. DFF działa generalnie na pędy kiełkujących chwastów, które w danym momencie przebijają się przez glebę. To oznacza, że ów pęd musi wchłonąć substancję, dlatego też mimo wszystko opady bezpośrednio po zabiegu nie są wskazane.

Flufenacet z kolei w dużej części pobierany jest przez korzenie i ogólnie kiełkujące chwasty. Tym niemniej chwasty po wschodach również mogą "zaciągnąć" substancję przez liście. O ile w przypadku działania doglebowego niewielkie opady deszczu nie mają wpływu na skuteczność, to już w przypadku opadów bezpośrednio po zabiegu substancja nie zadziała drogą nalistną.

Typowo nalistną substancją, pojawiającą się niejednokrotnie w jesiennych kombinacjach herbicydowych w zbożach, jest florasulam. W przypadku tej substancji bezpiecznym okresem od aplikacji do opadów jest godzina.

Z kolei np. tribenuron metylu, substancja typowo nalistna, stosowana w celu wzmocnienia działania ochrony w kierunku samosiew rzepaku, potrzebuje wg niektórych danych nawet 4 godzin (choć niemieckie badania wskazują na 2 godziny) na pełne wchłonięcie do rośliny.

Zwalczając samosiewy zbóż w rzepaku często używamy najtańszej dostępnej w graminicydach substancji, tj chlizalofopu-p-etylu. Przyjmuje się, że po zabiegu nie powinno padać przez około 3 godziny. Z kolei ptopachizafop potrzebuje godziny na wchłonięcie.

Przed spodziewanymi opadami nie powinniśmy podawać także chlopyralidu oraz pikloramu. Obie substancje są dość łatwo zmywane z roślin.

W przypadku preparatów nalistnych niemal w każdym przypadku bezpieczny okres to minimum godzina, przy czym, jak już wspominaliśmy, część substancji teoretycznie wymaga nawet 180 minut karencji bez opadów deszczu.

Środki wspomagające herbicyd przyspieszają jego wchłanianie

Powyższe dane są dość sztywne, jednak mamy na nie dość duży wpływ. W przypadku każdej substancji możemy przyspieszyć jej wchłanianie dzięki zastosowaniu adiuwantów. Te w istotny sposób nie zwiększają kosztów zabiegu, a korzyści ich stosowania są często wręcz nieocenione.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie dokładnie określić szybkości wchłaniania cieczy roboczej przez roślinę, tym niemniej implementacja adiuwantów pozwala na znaczne przyspieszenie sorbowania substancji przez organizm docelowy. Adiuwanty zwiększają również odporność na zmywanie, co w przypadku jesiennych zabiegów nalistnych jest niezwykle istotne. Dzięki optymalizacji kropli roboczej ciecz nie tylko nie spływa z powierzchni rośliny, ale także pokrywa lepiej opryskiwaną powierzchnię - z jednej strony zapobiegamy więc spływaniu, z drugiej natomiast poprzez lepsze naniesienie herbicyd jest niemal "przyklejony" do liścia co również ma wpływ na szybkość wchłaniania.

Summa summarum opady deszczu bezpośrednio po aplikacji nalistnej zdecydowanie wpływają na skuteczność wykonanego zabiegu - substancja zostaje wypłukana z powierzchni na którą została naniesiona nim zostanie wchłonięta. Jednakże ilość pobranej przez roślinę substancji jest uzależniona od kilku czynników. Pomiędzy substancjami biologicznie czynnymi zachodzą pewne różnice w szybkości przenikania przez tkankę rośliny co przekłada się bezpośrednio na bezpieczny okres pomiędzy aplikacją a opadami. Ważną rolę odgrywa także sama formulacja i przede wszystkim nośniki oraz wszelkie ewentualne "uszlachetniacze" upakowane w konkretny produkt. Właśnie owe środki wspomagające zwiększają efektywność pobrania substancji.

Przy dobrych warunkach roślina szybciej wchłania substancję

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt. O szybkości wchłaniania decydują także warunki panujące podczas zabiegu. Jeśli te były optymalne (m.in. temperatura oraz wilgotność powietrza) to ryzyko wymywania cieczy z liścia przez deszcz krótko po zabiegu zmniejsza się. Sorbowanie substancji przy optymalnej wilgotności powietrza następuje szybciej.

Tak więc godzina pomiędzy zabiegiem a opadami to bezpieczny czas dla znakomitej większości rozwiązań, aczkolwiek niekoniecznie wcześniejsze opady muszą zniweczyć zabieg ochronny. W praktyce przy zastosowaniu adiuwantów zdarzało się, że nawet opady niespełna 30 minut po zakończeniu aplikacji nie wpływały na skuteczność. Jest to jednak wypadkowa warunków podczas zabiegu, zastosowanych substancji aktywnych oraz środków wspomagających pestycydy, jak również stanu plantacji i fazy rozwojowej roślin.