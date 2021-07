Dlaczego należy stosować zaprawy nasienne?

O konieczności stosowania zapraw nasiennych oraz o produktach znajdujących się w portfolio firmy mówił podczas tegorocznych "Dni Pola z Innvigo" Jacek Dorna.

Zaprawy fungicydowe są niezbędne do zapewnienia uprawom ochrony we wczesnych fazach wegetacji. Jednocześnie w przypadku niektórych chorób grzybowych jest to jedyny sposób na uchronienie plantacji przed infekcją. O korzyściach wynikających ze stosowania zapraw, oraz o charakterystyce zapraw dostępnych w portfolio firmy Innvigo mówił podczas tegorocznych "Dni Pola z Innvigo" Jacek Dorna.