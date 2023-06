Podczas dni pola BASF odbywających się 22 czerwca w gospodarstwie Ziemar w Szwarcenowie w woj. warmińsko-mazurskim byliśmy świadkami premiery nowych środków ochrony roślin. Ich działanie z kolei mogliśmy zobaczyć na poletkach, gdzie obok zostały zastosowane dla porównania dotychczas oferowane rozwiązania.

Firma BASF jest międzynarodowym koncernem chemicznym, w branży rolniczej doskonale znanym z produkcji szerokiej gamy środków ochrony roślin, ale też materiału siewnego rzepaku czy słonecznika. Na polach specjalizującego się głównie w produkcji materiału siewnego i chowie drobiu gospodarstwa Ziemar po raz pierwszy firma BASF zaprezentowała środki ochrony roślin, które dostępne będą w sprzedaży od nowego sezonu.

Fungicyd z funkcją regulatora wzrostu

Architect to nowy fungicyd firmy BASF, który pojawi się w sprzedaży w wiosną 2024 roku. Zawiera 150 g/l chlorku mepikwatu, 100 g/l piraklostrobiny i 25 g/l proheksadionu wapnia. Środek stosowany jest uprawie rzepaku ozimego jesienią i/lub wiosną do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych. Wpływa również na wytworzenie zwartej rozety liści i zahamowanie wzrostu pędu głównego.

- Jesienią dawka maksymalna to 2 l/ha, rekomendacja wiosenna to 1-2 l/ha. Dopuszczalne są zgodnie z etykietą dawki dzielone po maksymalnie 1 l/ha. Architekt jest specjalistą od suchej zgnilizny kapustnych, natomiast jesienny efekt regulatora wzrostu jest nieco słabszy, ale wzrasta wiosną w niższych temperaturach – mówi Szymon Łączny z BASF.

Nowy fungicyd w rzepaku

Pictor Revy to nowy fungicyd, będący rozwojową wersją znanego dotychczas środka Pictor 400 SC. Zawiera 200 g/l boskalidu i 100 g/l mefentriflukonazolu. Zalecana dawka wynosi 1 l/ha od fazy BBCH 57 do 75. Wspomniany mefentriflukonazol to substancja czynna opracowana przez BASF, zapewniająca bardzo skuteczną ochronę przed najważniejszymi chorobami wielu upraw, m.in. zbóż, kukurydzy, rzepaku, soi, owoców czy warzyw.

Nowy fungicyd w zbożach

Daxur to nowe rozwiązanie w zakresie ochrony fungicydowej zbóż. Środek jest zarejestrowany do stosowania w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. W skład fungicydu wchodzi krezoksym metylowy i mefentriflukonazol, wspomniany wyżej w przypadku Pictora Revy.