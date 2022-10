Herbicydy jesienne stosowane w zbożach - podobnie jak i inne środki ochrony roślin - mają określone ramy czasowe w których producent gwarantuje bezpieczeństwo ich stosowania dla roślin.

Faza rozwojowa jest wraz z temperaturą głównym wyznacznikiem możliwości aplikacji herbicydu.

W przypadku późnych siewów chlorotoluron może być stosowany także na początku wiosny.

CTU na jesień i czasem na wiosnę

Jedna z najczęściej wybieranych substancji aktywnych w ochronie jesiennej - chlorotoluron - ma bardzo długie okno czasowe aplikacji. Produkty oparte o chlorotoluron (solo) mogą być stosowane nawet na początku wiosny. Dotyczy to zwłaszcza zbóż wysiewanych w terminach późniejszych niż optymalnych. Substancja ta może być aplikowana w zasadzie jeszcze w pełni krzewienia. Niektóre produkty na bazie CTU są rejestrowane do wystąpienia przymrozków (jesienią) oraz właśnie wiosną do BBCH 25. Tak więc jeśli podejmujemy się zwalczania np. miotły zbożowej jesienią, a chwastów dwuliściennych w okresie wiosennym, to nic nie stoi na przeszkodzie, by taki zabieg wykonać nawet bardzo późną jesienią lub w zależności od fazy rozwojowej zboża początkiem wiosny. Aplikując CTU trzeba jednak zwrócić uwagę na kwestię tolerancji części odmian na tę substancję.

Diflufenikan

Jest w praktyce stosowany już od fazy pierwszego liścia, a czasem występuje również jako partner w zabiegach doglebowych (np. z prosulfokarbem). DFF podawany może być do końca wegetacji jesiennej, przy czym nie powinien być elementem strategii ochronnej w fazach powyżej 3 węzła krzewienia. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby kompleksową kombinację CTU + DFF podawać jeszcze tej jesieni.

Ta sama sytuacja dotyczy flufenacetu - podawany może być od fazy szpilki do końca jesieni. Oczywiście musimy tu wziąć pod uwagę także uwarunkowania partnera herbicydowego - najczęściej jednak flufenacet jest aplikowany wraz z diflufenikanem, który również może być podawany późną jesienią. Etykiety wspominają czasem o tym, że granicznym momentem stosowania flufenacetu jest faza trzeciego liścia - w zbożach jest to właściwie przejście do fazy krzewienia, a w przypadku ozimin wysiewanych w październiku możemy przyjąć, że przy optymalnych jesiennych warunkach pogodowych substancja ta może być bez większych problemów podawana jeszcze w listopadzie.

Inaczej sprawa ma się z profulfokarbem. To klasyczna substancja doglebowa - granicznym momentem stosowania produktów opartych o tę substancję jest faza 3 liści.

Temperatura + faza rozwojowa

Generalnie głównym wyznacznikiem w przypadku jesiennej ochrony oprócz fazy rozwojowej rośliny jest temperatura. Najniższe wymagania ma CTU (substancja działa już od 0 C), pozostałe substancje wymagają z reguły przynajmniej 5, a najlepiej 8 C w momencie zabiegu. Tak więc podejmując się jesiennej aplikacji zwracamy uwagę zarówno na fazę rozwojową, jak też warunki termiczne.