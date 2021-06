Do kiedy można zwalczać fuzariozę kłosów?

Fuzarioza jest najbardziej szkodliwa w pszenicy. Nie tylko obniża parametry jakościowe ziarna, lecz także powoduje skażenie go mykotoksynami – wtórnymi metabolitami grzybów.

W etykietach fungicydów przeznaczonych do zwalczania grzybów powodujących fuzariozę kłosów w pszenicy ozimej podaje się, że zabieg można wykonać w fazie BBCH 51-59 (od początku do zakończenia kłoszenia), jednak w niektórych instrukcjach dopuszcza się stosowanie środka grzybobójczego do walki ze sprawcami fuzariozy kłosów nawet w fazie dojrzałości wodnej – BBCH 71. Można też uzyskać informację, że optymalny termin zwalczania fuzariozy kłosów przypada od od BBCH 61, czyli od fazy kwitnienia, kiedy widoczne pierwsze pylniki, do BBCH 69, gdy wszystkie pylniki są zaschnięte.

Każda z wymienionych faz wskazuje na wykonanie zabiegu w terminie T-3, czyli ostatniego zabiegu ochrony w pszenicy ozimej i pozostałych gatunków ozimin. Odpowiedzi na pytanie, do kiedy i kiedy zwalczać sprawców fuzariozy kłosów, jest wiele, ponieważ to problem złożony i odpowiedź nie może być jednoznaczna.

Pomarańczowy proszek wskazuje na wyraźne objawy skażenia kłosa mykotoksynami

Jak wspomniano, ostatnim terminem wykonania zabiegu w przypadku niektórych fungicydów jest wodna dojrzałość ziarna, czyli bywa, że zwalczanie fuzariozy odbywa się niekiedy w późnych fazach rozwojowych. W tabeli podano przykłady fungicydów, które można stosować w późniejszym terminie, ponieważ pozwala na to zapis w etykiecie.

Faza rozwojowa kłosa nie ma wpływu na skuteczność zastosowanego fungicydu. Istotne jest, aby środek zastosować krótko przed pojawieniem się objawów wskazujących na obecność sprawców fuzariozy kłosów lub gdy zauważymy pierwsze zmiany chorobowe na kłosie.

Wyznaczanie terminu oprysku

Dużą pomocą w ustaleniu precyzyjnego terminu są systemy wspomagania decyzji oraz częsty monitoring wykłoszonych plantacji w celu wykrycia objawów chorób, w tym oczywiście fuzariozy kłosa. Można też wykorzystać tanią metodę inkubacji grzybów znajdujących się na kłosach, która polega na tym, że pobieramy z różnych miejsc pola kłosy, owijamy je w zwilżony papierowy ręcznik używany w kuchni i wkładamy tak przygotowane kłosy do worka foliowego. Kłosy pozostawiamy w kopercie, w szufladzie biurka przez 4-5 dni. Po tym czasie rozwijamy ręcznik z kłosami i sprawdzamy, czy na kłosach, osadkach czy plewach pojawiła się grzybnia (biała, różowa wata) lub czy widoczne jest przebarwienie plew lub kłosków (pojawienie się sinozielonych kłosków) lub inne zmiany. Gdy zostaną one stwierdzone, natychmiast przygotowujemy się do wykonania zabiegu.

Podsumowując, można stwierdzić, że walka z fuzariozą kłosów jest trudna i może być przeprowadzana w różnych fazach rozwojowych, gdy pszenica jest wykłoszona, ale także podczas kwitnienia czy budujowy ziarniaków. Istotę skutecznego zwalczania grzybów z rodzaju Fusarium na kłosie stanowi częsty monitoring wraz z dobrą znajomością objawów wskazujących na pojawianie się fuzariozy kłosów. Zwalczać sprawców fuzariozy kłosa należy najpóźniej wtedy, gdy zauważy się pierwsze objawy choroby. Właściwy dobór substancji czynnych też odgrywa zasadniczą rolę w walce z grzybami powodującymi opisaną chorobę. Najczęściej są to substancje czynne należące do grupy chemicznej triazoli stosowane pojedynczo lub w mieszaninach z substancjami czynnymi należącymi do innych grup chemicznych.