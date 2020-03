Do kiedy trzeba zużyć zapasy wycofanych substancji czynnych?

Działania legislacyjne Komisji Europejskiej sukcesywnie doprowadzają do wycofania z rynku wielu substancji czynnych pestycydów. Po ogłoszeniu takiej decyzji, wyznaczony jest okres karencji, po którym stosowanie tych substancji staje się niedozwolone. Jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi UE poniższe substancje czynne nie uzyskały ponownego zatwierdzenia (lub zezwolenie UE wygasło) i wszystkie zapasy środków zawierających te substancje należy wykorzystać w najbliższym czasie. Po jego upływie ich stosowanie będzie groziło naliczeniem sankcji, a dodatkowo ich utylizacja przez wyspecjalizowane firmy może okazać się bardzo kosztowna.

W przypadku np. tiuramu, nie ma już takiej możliwości. Zaprawy oparte na tej susbtancji należało zuużyć do 30 stycznia.

Graniczne daty wykorzystania tych substancji przedstawił na Konferencjach Regionalnych: „Przez Innowacyjność do Sukcesu” prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu.

Co to oznacza w praktyce?

Zniknąć musi z rynku jak i z naszych półek w magazynach ponad 120 produktów! A dokładniej:

• Chlorosulfuron: 11 herbicydów;

• Chloropiryfos: 28 insektycydów;

• Tiachlopryd: 14 insektycydów;

• Propikonazol: 29 fungicydów;

• Chlorotalonil: 38 fungicydów;

• Tiuram: 8 zapraw fungicydowych.

Fragment prezentacji prof. Marka Korbasa, IOR -PIB w Poznaniu, Konferencje Regionalne:



Na miejsce wycofywanych preparatów, nowych środków ochrony roślin przybywa bardzo niewiele. To z kolei może prowadzić do wyższych cen za substancje czynne, które posiadają nadal zezwolenia. A z kolei coraz częstsze ich używanie doprowadza do szerzenia się zjawiska odporności agrofagów na nie.

IX odsłona najbardziej znanych i popularnych regionalnych konferencji dla rolników Gniew • Wrocław • Opalenica • Sitaniec k. Zamościa • Ciechocinek • Stare Jabłonki • Księżyno STYCZEŃ/LUTY 2020 ZAREJESTRUJ SIĘ