Do kompletu mszyce oraz mączliki w młodym rzepaku

Szkodniki nie odpuszczają nowym zasiewom rzepaku. Oprócz licznych pchełek oraz śmietek na plantacje rozpoczęły licznie nalatywać także pluskwiaki takie jak: mszyce oraz mączliki.

Na rzepak nalatują licznie mszyce, mączlik warzywny i śmietka kapuściana.

Nadal obecne są pchełki, dokonujące coraz bardziej rozległych szkód.

Dzisiejsza lustracja wykonana w centrum kraju potwierdza ogromny problem ze szkodnikami w młodym rzepaku. Nadal widoczne są liczne pchełki, które obecnie żerują i uszkadzają już liście właściwe.

Liczne pchełki to i liczne uszkodzenia młodego rzepaku Fot. A. Kobus

Jest obecna śmietka kapuściana, choć nie tak licznie występująca jak w Wielkopolsce (4 szt. na dobę). Jest to jednak wartość powyżej progu ekonomicznej szkodliwości.

Niestety na rzepak bardzo licznie nalatują już także pluskwiaki w tym mszyce oraz mączliki.

W przypadku mszyc najczęściej do czynienia mamy z uszkrzydlonymi migrantkami. Widok taki powinien skłonić plantatorów do jak najszybszej interwencji w postaci zabiegu ochronnego. Migrantki najłatwiej zwalczyć. Niestety są już pierwsze kolonie mszyc i one są ulokowane praktycznie zawsze na spodniej stronie liści. Dotarcie do nich substancji czynnej nie jest łatwe. Poradzą sobie tylko te działające systemicznie (np. acetamipryd), ale tylko jeśli to będzie niewielkie zasiedlenie rośliny. Należy pamiętać, że mszyce to zapowiedź wirusów w tym groźnej w skutkach żółtaczki rzepy (Turnip yellow virus, TuYV).

Mączlik warzywny natomiast to dość ciepłolubny szkodnik i żeruje zazwyczaj to pierwszych przymrozków. W rejonach jednak jego licznego występowania, może również powodować szkody o znaczeniu gospodarczym.

Lustracja w Wielkopolsce

- W wyniku lustracji zasiewów rzepaku ozimego w woj. wielkopolskim w powiecie średzkim oraz grodziskim stwierdzono wyjątkowo liczne muchówki śmietki kapuścianej ¬(ponad 100 sztuk w jednym naczyniu w ciągu kilku dni). Odłowy w żółte naczynia znacznie przekraczają próg szkodliwości, który wynosi 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni, dlatego prognozuje się w tym sezonie ryzyko dużych uszkodzeń korzeni przez larwy śmietek. Pojawiły się także pierwsze chrząszcze pchełki rzepakowej oraz zauważono objawy jej żerowania na liściach. Licznie występuje mączlik warzywny, który początkowo masowo zasiedlał samosiewy rzepaku lub polowe uprawy warzyw kapustowatych. Są już naloty mszyc głównie mszycy brzoskwiniowej, które mogą być wektorami wirusów żółtaczki rzepy i które należy zwalczać po zauważeniu pierwszych osobników na plantacji. Podczas oględzin nie stwierdziłem jeszcze larw ostatniego pokolenia tantnisia krzyżowiaczka - może to być jednak jeszcze kwestia czasu - informuje farmer.pl dr Przemysław Strażynski, entomolog z IOR-PIB w Poznaniu.

Jak i czym zwalczać szkodniki jesienne?

