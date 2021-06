Dostępność fungicydów w ochronie buraka jest znacznie mniejsza

Wkrótce zakończy się możliwość stosowania preparatów zawierających tiofanat metylu i epoksykonazol. Wraz z ich wycofaniem zmienia się znacząco dostępność fungicydów przeznaczonych dla wielu upraw. Dotkliwie odczują to między innymi plantatorzy buraka cukrowego.

W związku z kolejnymi zmianami w przepisach unijnych w najbliższym czasie skończy się możliwość stosowania fungicydów, których substancjami czynnymi są tiofanat metylu (sprzedaż do 31.08.2021) oraz epoksykonazol (sprzedaż do 1.03.2021). Oznacza to, że rolnicy już w najbliższym czasie nie będą mogli używać kilkudziesięciu preparatów przeciw chorobom grzybowym.

Tiofanat metylu to substancja znana od wielu lat, z dosyć szeroką rejestracją (w zbożach ozimych i jarych, rzepaku ozimym, buraku cukrowym, sadownictwie i warzywnictwie) i relatywnie tania. Jeśli chodzi o epoksykonazol, jest on powszechnie stosowany w ochronie zbóż oraz buraków cukrowych. O ile w ostatnim okresie na rynku pojawiło się kilka nowych substancji aktywnych do użycia w zbożach, to w przypadku buraków po wycofaniu epoksykonazolu znikną główne, najczęściej stosowane produkty do ochrony fungicydowej. Co więcej, nie zostały zarejestrowane nowe substancje do tej uprawy.

Wyzwania w ochronie buraka cukrowego

– Wycofanie nawet bardzo popularnych, podstawowych substancji aktywnych nie oznacza jeszcze katastrofy, że nie będzie absolutnie czym chronić w bieżącym sezonie buraka cukrowego, zbóż czy innych upraw – uspokaja Marcin Kanownik, Menedżer ds. upraw rolniczych w INNVIGO. – Po prostu musimy zmienić swoje przyzwyczajenia, zrezygnować z substancji, na których bazowaliśmy dotychczas, i zastąpić je preparatami, które są nadal dostępne. Rzeczywiście najtrudniejsza sytuacja dotyczy fungicydów buraczanych, tu liczba substancji aktywnych i tak była mała, a będzie jeszcze bardziej ograniczona. Gdy trzeba wykonać więcej zabiegów przeciw chorobom grzybowym, trudniej będzie rotować poszczególne substancje.

Z perspektywy rolników dużym wyzwaniem będzie prowadzenie ochrony przed chwościkiem buraków. Dlatego warto jak najwcześniej pomyśleć o wyborze substancji aktywnych i preparatów o działaniu leczniczym, a także profilaktycznym. W portfolio INNVIGO plantatorzy buraka cukrowego znajdą trzy preparaty fungicydowe: Dafne/Porter 250 EC – oparty o difenokonazol, Makler 250 SE, zawierający azoksystrobinę, a także trójskładnikowy fungicyd Kier 450 SC– stwierdza przedstawiciel INNVIGO.

Co dalej z rynkiem ŚOR?

Proces wycofywania przez organy europejskie kolejnych substancji aktywnych powoduje niepokojącą dla rolników tendencję, że z rynku znikają skuteczne, stosunkowo niedrogie preparaty. W dalszych etapach może to być tebukonazol, difenokonazol i metkonazol. Przyszłość ochrony upraw staje więc pod dużym znakiem zapytania – prawdopodobnie za kilka lat będzie nie tylko droższa, ale i trudniejsza.