Działalność rozpoczyna spółka CIECH Agro Romania

CIECH Sarzyna, jest dziś obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w ponad 50 krajach całego świata, a jednym z ważniejszych kierunków sprzedażowych jest dla niej Rumunia. Grupa zapowiada dalszą ekspansję swojego biznesu Agro w tym kraju.

Po udanym, wieloletnim eksporcie środków ochrony roślin na rumuński rynek, kolejnym krokiem w rozwoju biznesu Agro CIECH w Rumunii jest rozpoczęcie działalności spółki przeznaczonej do jego obsługi – CIECH Agro Romania.

Jej celem będzie budowa szerokiej sieci dystrybucji oraz dostarczenie rumuńskim rolnikom produktów zapewniających skuteczną ochronę upraw.

Powstanie CIECH Agro Romania

To kolejny krok w kierunku rozwoju biznesu Agro CIECH w Rumunii. Podjęta kilka lat temu strategiczna decyzja o ekspansji na ten perspektywiczny rynek, dzięki konsekwentnej realizacji, pozwoliła zbudować Grupie solidne fundamenty pod dalszy wzrost. Teraz głównym celem CIECH Agro Romania będzie adaptacja polskiego modelu biznesowego na rynek rumuński. Nowo powstały zespół zajmie się m.in. budową sieci dystrybucji wśród kluczowych hurtowników oraz budowaniem dystrybucji numerycznej w sklepach sprzedaży detalicznej wraz z doradztwem agrotechnicznym ze strony przedstawicieli CIECH.

- CIECH obecny jest w rumuńskim sektorze rolniczym już od 2017 roku, dzięki czemu tamtejszy rynek jest nam dobrze znany. Klienci w Rumunii oczekują wysokiej jakości produktów, cen dopasowanych do ekonomiki produkcji danych upraw oraz niezawodnej logistyki. Wszystkie te kryteria spełnia CIECH, a dzięki pozytywnym doświadczeniom oraz korzystnym perspektywom dla rolnictwa w tym kraju, decyzja o powołaniu CIECH Agro Romania była dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju. Głównym celem biznesowym spółki będzie dalsza ekspansja biznesu Agro Grupy CIECH oraz dostarczenie rumuńskim rolnikom produktów zapewniających skuteczną ochronę upraw, w tym szczególnie innowacyjnej technologii BGT oraz bogatej oferty programów ochrony dla kukurydzy – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie CIECH.

Co będzie w ofercie?

Aktualnie w portfolio CIECH Agro Romania znajduje się 16 produktów z oferty CIECH Sarzyna oraz Proplanu (hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin należącego do Grupy CIECH), które pozwalają na zapewnienie kompleksowej ochrony herbicydowej i fungicydowej dla kluczowych upraw w Rumunii, jakimi są kukurydza oraz zboża. Szeroka oferta skutecznych środków dedykowanych kukurydzy pozwoli na tworzenie różnorodnych programów jej ochrony, w zależności od zachwaszczenia lub terminu stosowania. Ważną przewagą konkurencyjną CIECH Agro w Rumunii będą produkty oparte na substancji aktywnej MCPA, produkowanej w należącej do CIECH Sarzyna jednej z najnowocześniejszych i największych instalacji tego typu na świecie.

Rumuńscy rolnicy otrzymają dostęp do wiodących marek produktowych z portfolio CIECH, takich jak: Terbustar (substancja aktywna: terbutyloazyna), Nikosar (nikosurfulon), Azoksar (azaksystrobina), Haksar (MCPA) czy Fenuxar (Fenoksaprop-P-etylu). W sprzedaży znajdą się także produkty do ochrony winorośli – Siarkol (substancja aktywna: siarka) – oraz rzepaku, w tym Labrador Extra (Chizalofop-P-etylowy) oraz Faworyt (Chlopyralid).Ważnym elementem w ofercie CIECH Agro Romania będzie również Halvetic – nowy herbicyd na bazie glifosatu.

Jak wygląda rynek w Rumuni?

Rumunia jest jednym z najbardziej znaczących producentów płodów rolnych w Unii Europejskiej, a powierzchnia ziemi rolnej sięga tam 13,4 milionów hektarów, co stanowi obszar nieznacznie mniejszy od terenów rolniczych w Polsce. To siódmy pod względem wielkości producent zbóż i roślin oleistych w UE, a także największy producent kukurydzy oraz słonecznika. Dzięki znaczącej pozycji rolnictwa w gospodarce kraju, tamtejszy rynek środków ochrony roślin dynamicznie się rozwija – w ostatnich latach przekroczył wartość 600 milionów euro, podwajając tym samym swoją wielkość na przestrzeni 10 lat. W kolejnych latach rozwój rumuńskiego rynku środków ochrony roślin przewidywany jest na poziomie od 4 do 6 proc. – i to pomimo wyzwań związanych z Europejskim Zielonym Ładem. W ostatnich latach rumuńskie rolnictwo przeszło fazę unowocześniania i konsolidacji gospodarstw.

CIECH zdobywa kolejne kraje

Grupa CIECH jest obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w ok. 50 krajach całego świata. CIECH Sarzyna, oprócz rynku macierzystego, obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Poza Europą tradycyjnie ważne rynki dla spółki to: Australia, Kanada oraz Daleki Wschód, zwłaszcza Tajlandia i Wietnam. Z kolei przejęty w 2018 roku Proplan prowadzi swoje działania głównie na Półwyspie Iberyjskim, w basenie Morza Śródziemnego (Włochy, Francja, Grecja) oraz w Północnej Afryce – przede wszystkim w Maroku, Algierii i Egipcie.