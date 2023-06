Zobacz galerię

Na Opolszczyźnie w Urbanowicach 21 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie polowe Innvigo. Firma zaprezentowała na nim swoje technologie ochrony różnych upraw rolniczych na bazie portfolio produktowego (widoczne dokładnie na zdjęciach). Przedstawiono też stan fitosanitarny upraw.

Jak już pisaliśmy na farmer.pl przeddzień polówki, odbyła się konferencja prasowa firmy, na której mówiono m.in. o tegorocznych nowościach Innvigo. Te można było również sprawdzić w praktyce na poletkach doświadczalnych w Urbanowicach.

Nowe herbicydy w ofercie Innvigo

Więcej o nich podczas spotkania opowiedział Marcin Bystroński z Innvigo. Przedstawił on m.in. dwa nowe herbicydy zbożowe, które w sprzedaży dla rolników pojawią się już wkrótce, dedykowane do ochrony jesiennej. Na konferencji uzasadnił też, dlaczego warto zwalczać chwasty właśnie w tym czasie. Zaczął od tego, że wówczas rolnik ma większą niezależność „działania” herbicydów od warunków termicznych, bo wiosna bywa bardziej kapryśna i nieprzewidywalna. Zaznaczył, że jesienią nie ma konkurencyjnego oddziaływania chwastów i roślina ma wtedy komfortowe wręcz warunki do rozwoju już od wczesnych faz rozwojowych. Wtedy też występuje potencjalnie wyższa skuteczność chwastobójcza i jako przykład wymienił zwalczanie miotły zbożowej. Nie zapomniał też wspomnieć o logistyce, a konkretnie większej możliwości „wbicia się” w tzw. okno pogodowe, a także o czynnikach ekonomicznych.

Jako pierwszą z nowości w portfolio pokazał jesienny herbicyd Cezaro 574 SC, z trzema substancjami czynnymi: flufenacet (z grupy oksyacetamidów), diflufenikan (z grupy pirydynokarboksamidów), florasulam (z grupy triazolopirymidyn). Można go aplikować od fazy 1 liścia do połowy fazy krzewienia (BBCH 11-25), jednak optymalnie w fazie BBCH 12-13. Dawka to 0,4 l/ha. Zarejestrowany jest w takich uprawach jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy.

- Cezaro zwalcza miotłę zbożową, ale też i szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, w tym chabra bławatka, mak polny, przytulię czepną, samosiewy rzepaku i fiołka polnego. Posiada trzy mechanizmy działania dzięki czemu zapobiega powstawaniu odporności, jak również nie wymaga dodatkowych komponentów – mówił Marcin Bystroński.

Kolejnym produktem nowym w ofercie Innvigo jest również jesienny herbicyd zbożowy Trivinio 599.5 SC. Można go stosować w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym w dawce 0,3-0,4 l/ha. W tej samej fazie rozwojowej co Cezaro. Polecany jest do ochrony łącznie z preparatem Rassel 100 SC. Herbicyd również jest trzyskładnikowy. Opiera się na takich substancjach czynnych jak: flufenacet (z grupy oksyacetamidów), diflufenikan (z grupy pirydynokarboksamidów), penoksulam (z grupy triazolopirymidyn). Jest on polecany, razem w pakiecie, zwłaszcza do zwalczania miotły zbożowej, ale nie tylko.

Stan zbóż – czerwiec Opolszczyzna

O stanie fitosanitarnym upraw zbóż w Urbanowicach, ale też i w Polsce, mówił w rozmowie z nami podczas Dnia Pola Marcin Bystroński.

- Jesteśmy na południu Polskim, na Opolszczyźnie. Tu wody nie brakowało. Nie było jej idealnie, ale stan plantacji jest bardzo dobry. Chwasty się mają dobrze i zboża też się mają dobrze. Jak obserwujemy doświadczenia fungicydowe, następuje bardzo mocne porażenie na kontrolach. Chorób jest dużo. Kompletnie inaczej jest w innych regionach Polski, gdzie susza jest bardzo dotkliwa i plantacje powoli zaczynają umierać. Kondycja tych roślin jest zupełnie inna – mówił farmer.pl Marcin Bystroński.

Jakie zagrożenia na plantacjach – czerwiec 2023

Szeroko stan fitosanitarny w Polsce omówił dla nas dr Andrzej Brachaczek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Innvigo. Zwrócił uwagę na zagadnienia ważne z perspektywy rolników, które spotykane są w tym sezonie w całym kraju i problemy jakie mogą przynieść w ochronie w kolejnych. Prezentował on stan fitopatologiczny roślin z okolicznych pól i prowadził warsztaty, korzystając m.in. z profesjonalnego sprzętu mikroskopowego i wizualizacyjnego. Dzięki temu plantatorzy odwiedzający Dni Pola mieli okazję poznać kondycję upraw, występujące aktualnie zagrożenia, jak również problemy wynikające z uszkodzeń mechanicznych i zmian morfologicznych tkanek.

- W rzepaku jest bardzo zła sytuacja i nie dotyczy ona tylko Polski, czy tego regionu, ale całej Europy Środkowej. Mamy kłopot ze sprawcami suchej zgnilizny kapustnych (..) I to zaczęło się już jesienią. Myśmy to zauważyli na Słowacji, też na odmianach tzw. odpornych (…) Konsekwencje są nie tylko biologiczne, ale też praktyczne dla farmerów, dlatego że klasyczne fungicydy oparte na zwykłym tebukonazolu nie działają. Konsekwencje będą tego takie, że łan będzie wyglądał na 5-6 t. Będzie szybciej zasychał i w konsekwencji będzie rozczarowanie widoczne w plonie – mówił nam dr Brachaczek. Jak zaznaczył, przez już 30 lat zajmuje się analizą danych odnośnie upraw i przez ten czas do tej pory w uprawie rzepaku taki problem nie pojawiał się, a jest to wynik gwałtownych zmian klimatycznych, zwłaszcza długiej jesieni.

Sprawcy suchej zgnilizny kapustnych to nie jedyny problem plantatorów rzepaku. Innym jest kolejny termofil, czyli sprawca z rodzaju Verticillium, który do tej pory był bardzo marginalny.

Co ze zbożami? Tutaj rozwija się bardzo agresywna forma rdzy żółtej. – Obawiam się, że to może być ta rdza żółta, która „idzie” z południa Europy i która jest mało podatna na fungicydy i te klasyczne i nowe – zaznacza dr Andrzej Brachaczek.

Jego zdaniem trudno w tej chwili jest zwalczyć sprawców choroby, mimo pełnego programu trójzabiegowego, dlatego potrzebny jest zabieg t0 z wykorzystaniem środków biotechnicznych.

- Tu wchodzimy w zagadnienie związane z siarką, z miedzią i już nie tylko chlorkiem miedzi, ale tzw. miedzią systemiczną (organiczną) – wyjaśnił.

Na Dniach Pola w Urbanowicach gościli w tym roku nie tylko klienci Innvigo z Polski, ale również z innych krajów, w których firma ma odrębne organizacje lub prowadzi dystrybucję swoich produktów. Dzięki temu rolnicy z Mołdawii, Czech czy Słowacji mogli już teraz zapoznać się z rozwiązaniami, które przeszły procesy rejestracyjne w naszym kraju, a w kolejnych sezonach wejdą na zagraniczne rynki.