W opinii Marcina Muchy, dyskusja, która się toczy wokół EZŁ, czyli przejścia na model zrównoważonej produkcji, nie powinna zapominać o opłacalności produkcji.

- Europejski Zielony Ład faktycznie nakłada bardzo dużo obciążeń, wyzwań bezpośrednio na rolnika. Chcę zwrócić uwagę, że chyba nie do końca jest to poprawna droga, chociażby dlatego, że on właściwie zostaje z tym sam. Co do idei wprowadzenia tych zasad nie mam żadnych wątpliwości. Powinniśmy zatrzymać zmiany klimatu. Tu jest pełna zgoda. Ale sposób dotarcia do tego celu, chyba powinien być nieco inny. I rolnik stoi przed olbrzymimi obciążeniami. Powinniśmy się skupić zupełnie na innych elementach przede wszystkim wiedzą i edukacją – podkreślał podczas spotkania dyrektor PSOR.