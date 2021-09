EEC 2021: Ciągłość produkcji środków ochrony roślin zagrożona

W trakcie sesji EEC 2021 "Zielony Ład w rolnictwie" Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna poinformował o zerwaniu chińskiego łańcucha dostaw niektórych komponentów niezbędnych do produkcji środków ochrony roślin w UE. Prelegent obawia się, że wpłynie to na spadek produkcji roślin a finalnie odbije się to na wzroście cen żywności.

- Wczoraj dowiedzieliśmy się, że bardzo duża część produkcji w Chinach została wstrzymana ze względu na wprowadzenie nagłych zmian i wprowadzenie ograniczeń emisyjnych. Wypadają z produkcji tebukonazol, metkonazol, prochloraz. Co więcej zagrożona jest produkcja glifosatu i wielu innych komponentów, które Unia Europejska w dużej części importuje prosto z Chin do produkcji środków ochrony roślin - podkreślał Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna. - Jeżeli w przyszłym sezonie nie będziemy mieli dostatecznych środków ochrony roślin, to będziemy zmagali się ze zmniejszeniem produkcji roślin, co spowoduje wzrost cen żywności - podsumował Prezes zarządu Ciech Sarzyna.

Wojciech Babski podkreślał, że w dyskusji o Zielonym Ładzie jest pomijana kwestia bezpieczeństwa dostaw komponentów do produkcji ochrony środków roślin w UE i chciałby zapoznać się z rozwiązaniami, które pozwolą skrócić ścieżki dostaw materiałów do produkcji środków ochrony roślin.