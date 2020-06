Eksport produktów roślinnych poza UE?

- Obsługa fitosanitarna towarów pochodzenia roślinnego, eksportowanych poza Unię Europejską, stanowi kluczowe zadanie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przesyłki roślin i produktów roślinnych są zaopatrywane w świadectwa fitosanitarne w celu potwierdzenia, że spełniają wymagania fitosanitarne kraju przeznaczenia towaru, w szczególności, że są wolne od organizmów szkodliwych, mających istotne znaczenie dla kraju importującego – podaje w komunikacie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jak się okazuje w roku ubiegłym w jednostkach organizacyjnych PIORiN wydano łącznie 59 470 świadectw fitosanitarnych, w tym: 56 561 świadectw fitosanitarnych dla eksportu i 2 909 świadectw fitosanitarnych dla reeksportu. Wydane dokumenty były skierowane do organizacji ochrony roślin 122 państw trzecich, tj. innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej. Liczba wydanych świadectw fitosanitarnych wzrosła w porównaniu do 2018 roku o 14 901, tj. 33%.

- Przed wydaniem każdego świadectwa fitosanitarnego inspektorzy PIORiN przeprowadzają kontrolę fitosanitarną przesyłki. W zależności od rodzaju eksportowanych towarów oraz importowych wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia, przesyłka zawsze podlega kontroli wizualnej, ponadto może być konieczne pobieranie prób do badań laboratoryjnych. W niektórych przypadkach kontrole są realizowane już na etapie produkcji, np. w trakcie sezonu wegetacyjnego, jeżeli taka kontrola wynika z przepisów fitosanitarnych kraju trzeciego (np. dotyczy to produkcji jabłek eksportowanych do Chin) – podano.

Źródło: PIORiN

Warto wiedzieć, że jak zobrazowano na wykresie, największy udział w liczbie kontrolowanych przez PIORiN przesyłek stanowiły świeże owoce, w szczególności jabłka, dla których wydano przeszło 37 tys. świadectw fitosanitarnych. Przesyłki owoców świeżych - jabłek były eksportowane z Polski do 47 państw trzecich w tym m.in. w region Europy Wschodniej, krajów Afryki, Indii, Chin, Wietnamu i Tajlandii. Tonaż wyeksportowanych w 2019 roku jabłek wyniósł 570 tys. ton i wzrósł o przeszło 57% w porównaniu do 2018 roku, kiedy wyeksportowano 363 tys. ton tych owoców.

- Do towarów pochodzenia roślinnego, eksportowanych z Polski, o istotnym udziale w liczbie certyfikowanych przez PIORiN przesyłek, należy zaliczyć również zboża, głównie pszenicę konsumpcyjną, mączkę ziemniaczaną, materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych oraz ozdobnych – dodano.

Źródło: PIORiN

Chcesz sprawdzić aktualną sytuację na polach?

Zajrzyj na Dni Pola On-Line!