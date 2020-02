Fenuxar 69 EW – nowy herbicyd zbożowy

Fenuxar 69 EW to nowość w ofercie Ciech Sarzyna. Ma on za zadanie zwalczać chwasty jednoliścienne w uprawie zbóż ozimych i jarych.

To selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej. Jego substancją czynną jest fenoksaprop-P-etylu (z grupy arylofenoksykwasów). Pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, czyli do stożków wzrostu pędów i korzeni. Efekty widoczne są po upływie 2-4 tygodni od jego zastosowania, w zależności od warunków atmosferycznych.

Fenuxar 69 EW w zbożach ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime) stosuje się na wiosnę, po ruszeniu wegetacji zbóż ozimych, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewiania do końca fazy trzeciego kolanka (BBCH 22-33), w dawce 1,0-1,2 l/ha. W zbożach jarych (jęczmień jary, pszenica jara) należy aplikować go od początku fazy krzewienia do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 20-31), w dawce 0,8-1,0 l/ha.

Fenuxar ma za zadnie zwalczać takie chwasty jak: miotła zbożowa, owiec głuchy i chwastnica jednostronna.

Jak informuje firma, można go aplikować łącznie z produktem z rodziny Chwastox, tak aby w jednym zabiegu efektywnie zwalczyć zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Dla pełnej ochrony zbóż ozimych można z kolei połączyć go z Ambasador 75 WG.