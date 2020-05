Feromonowe insektycydy z Cortevy

Corteva Agriscience oraz firma M2i ogłosiły podpisanie wieloletnich, globalnych umów, których przedmiotem są wspólne prace badawczo-rozwojowe i globalna komercjalizacja insektycydów na bazie feromonów.

Firmy będą ściśle współpracowały w zakresie wprowadzania na rynek semiozwiązków M2i, w tym produktów na bazie feromonów przeznaczonych do stosowania na uprawach ogrodniczych i rolniczych. W opinii obu stron połączenie technologii firm pozwoli na opracowanie nowatorskich rozwiązań umożliwiających zwalczanie szkodników upraw dzięki wykorzystaniu naturalnych cech obronnych roślin.

– Corteva Agriscience stara się zapewnić rolnikom szeroki wybór metod zwalczania szkodników, w tym produktów pochodzenia naturalnego – powiedziała Susanne Wasson, prezes Crop Protection Business Platform w Corteva Agriscience. ¬– Z zapałem podejmujemy współpracę z firmą M2i, gdyż dzięki jej unikatowym produktom, które ulegają biodegradacji, będziemy mogli poszerzyć naszą ofertę – dodała.

¬ Cieszymy się z naszej współpracy z takim liderem, jak Corteva Agriscience, ponieważ przyczyniamy się do ekspansji naszego partnera w obszarze środków kontroli biologicznej. Jesteśmy przekonani, że obserwowana zmiana w kierunku zrównoważonego rolnictwa będzie przebiegać w warunkach ścisłej współpracy z rolnikami, dzięki pomocy grup eksperckich takich, jak Corteva – oświadczył Philippe Guerret, dyrektor generalny i prezes M2i.

Są to pierwsze umowy o współpracy dotyczące nowopowstałego, globalnego portfolio produktów biologicznych firmy Corteva. W ramach tego portfolio będą opracowywane rozwiązania dla rolników w zakresie nalistnych i doglebowych środków ochrony biologicznej, poprawy wydajności wykorzystania substancji odżywczych, biostymulatorów, a także bionawozów i środków poprawiających właściwości gleby. Feromony zapewniają bardzo skuteczną ochronę przed szkodnikami poprzez wyłapywanie zwalczanych owadów lub zaburzanie ich zachowań godowych. Jest to ściśle ukierunkowane, praktyczne i zintegrowane podejście do eliminowania szkodników upraw rolnych.