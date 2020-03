Firmy fitosanitarne o dostępie w środki ochrony roślin

Czy mogą nastąpić problemy z dostępem do pestycydów? Zapytaliśmy o to przedstawicieli kilku firm, które zajmują się m.in. produkcją środków ochrony roślin, ale też materiału siewnego. Jakich substancji czynnych może zabraknąć i kiedy może być to odczuwalne dla naszych rodzimych rolników?

Z powodu pandemii koronawirusa np. w chińskich fabrykach wstrzymano na jakiś czas produkcję, w tym też produkcję substancji czynnych czy opakować dla pestycydów. Zaburzony został cały łańcuch dostaw. Epidemia rozszerza się na kolejne kraje utrudniając nadal transport i produkcję. Jaki to będzie miało wpływ na rynek?

- Działy produkcji i dystrybucji firmy Syngenta nieustannie pracują nad tym, aby zminimalizować zakłócenia, które występują w związku z koronawirusem. Na szczęście, jak do tej pory pandemia miała minimalny wpływ na produkcję i dystrybucję – są to jedynie pewne opóźnienia w dostawach, które nie wpływają na naszą zdolność obsługi klientów. Naszym priorytetem jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ciągłość działania firmy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczać rolnikom nasze produkty, które są niezbędne do wyprodukowania przez nich żywności – odpowiedziała firma Syngenta.

Bayer też stale monitoruje i ocenia wyzwania związane z podażą ze względu na 2019-nCoV.

- Do zakładów produkcyjnych i sieci dostaw wprowadzone zostały specjalne plany umożliwiające utrzymanie działalności, dzięki której będziemy mogli zapewnić wszystkim interesariuszom produkty i usługi na pomyślny i zyskowny sezon. Współpracujemy z organami regulacyjnymi i rządowymi oraz stowarzyszeniami, aby zapewnić szybki i bezpieczny przepływ produktów wspierający bezpieczeństwo żywnościowe – podaje Bayer.

Jak zaznaczają, większość produktów potrzebnych do ochrony upraw wiosną, dzięki dobrze zorganizowanej logistyce została już dostarczona na polski rynek. - Obserwujemy zwiększoną chęć wcześniejszych zakupów ze strony rolników, która może być spowodowana wcześniejszą wegetacją, ale również sytuacją związaną z 2019-nCoV. Sieć dystrybucji jest dobrze zaopatrzona w produkty Bayer i nie obserwujemy znaczących niedoborów naszych produktów. W sytuacji braku konkretnego artykułu, zalecamy sprawdzenie w okolicznych punktach sprzedaży – informuje koncern.

Z kolei firma Innvigo podkreśla, że produkcja środków niezbędnych na ten sezon została dużo wcześniej zorganizowana i sytuacja z ograniczeniami w dostępności substancji czynnych czy innych niezbędnych komponentów na ten sezon w zasadzie nie dotyczy firmy.

- Fabryki prowadzące dla nas formulacje w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej pracują i realizują dostawy. Wstrzymanie produkcji substancji czynnych czy opakowań w Chinach nie przekłada się bezpośrednio na dostępność naszych produktów w tym sezonie. Obserwuje się jednak tendencje wzrostu cen dla nowych zakupów. W ostatnich tygodniach, w związku z rozwojem epidemii w Europie, spore problemy stanowi jednak logistyka i transport zarówno do kraju, jak i dalsza dystrybucja towaru do naszych odbiorców, co może powodować wydłużony okres realizacji dostaw i czasowe problemy z dostępnością. Na dzisiaj jesteśmy w pełni przygotowani do sezonu, posiadamy pełen asortyment. Obserwujemy większe zapotrzebowanie na nasze produkty i ewentualne braki mogą wynikać z większych zakupów realizowanych wcześniej niż miało to miejsce w poprzednich latach. Nie jesteśmy w stanie określić jak długo pandemia będzie trwała i jaki ewentualny wpływ będzie miała na dostępność preparatów jesiennych – informuje Innvigo.