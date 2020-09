Force 20 SC - rozszerzenie zakresu stosowania

Zaprawa Force 20 SC uzyskała rozszerzenie zakresu stosowania o zwalczanie drutowców i stonki kukurydzianej w kukurydzy cukrowej.

Force 20 SC to insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym, do tej pory przeznaczony do zaprawiania nasion buraka cukrowego, pastewnego oraz kukurydzy przeciwko szkodnikom występującym w glebie. Substancja czynna środka to teflutryna.

Dzięki nowemu rozszerzeniu zaprawa może być stosowana również w uprawie małoobszarowej do zwalczania drutowców i stonki kukurydzianej w kukurydzy cukrowej. Owe szkodniki już od wielu lat stanowią duże zagrożenie dla tej uprawy i przynoszą rolnikom realne straty finansowe.