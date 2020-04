Fungicyd łącznie z adiuwantem

W trudnych warunkach w jakich często przychodzi nam wykonywać zabiegi ochrony roślin warto rozważyć dodanie do cieczy opryskowej dodatkowego adiuwantu.

Na skuteczność zabiegu ochrony roślin wpływ ma ogromna liczba czynników: wiatr, deszcz, temperatura, wilgotność powietrza, poziom nasłonecznienia, technika aplikacji i wiele innych. W trudnych warunkach odbiegających od tych optymalnych warto rozważyć czy do cieczy opryskowej z fungicydem przypadkiem nie dodać dodatkowego adiuwantu, dzięki czumu możemy wspomóc działanie zastosowanego preparatu.

Zdaniem prof. Zenona Woźnicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu warto stawiać na adiuwanty wielofunkcyjne. - Dzięki mieszaninie odpowiednio dobranych substancji powierzchniowo czynnych, kondycjonerów wody, bufora zakwaszającego ciecz opryskową do pH 3,5-4,5, a także humektanta wykazują one wielokierunkowy wpływ na działanie fungicydów, który rozpoczyna się już w zbiorniku opryskiwacza (zmiękczenie wody, hamowanie rozkładu substancji czynnych) i jest kontynuowany na powierzchni roślin i zwalczanych patogenów (zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropel opryskowych na powierzchni i jej zwilżenie, wolniejsze ich wysychanie oraz łatwiejsze wnikanie fungicydu do komórek).– radzi prof. Woźnica

-Celem stosowania adiuwantów z fungicydami jest ograniczenie negatywnych zjawisk jakim ulegają fungicydy (zależy to od substancji czynnej oraz pH cieczy roboczej, a nie jak się powszechnie uważa, że zależy to tylko od pH wody). Niektóre z nich ulegają hydrolizie, natomiast do 20 proc. fungicydu może być tracona w wyniku znoszenia. Z cieczy roboczej, która jest zastosowana na powierzchni roślin zatrzymuje się tylko około 50 proc. Z kolei szacuje się, że do miejsca działania wnika kilka do kilkunastu proc. substancji czynnej. W Europie obserwuje się rosnące zjawisko powstawania odporności chorób grzybowych na fungicydy. Dotyczy to m. in. tebukonazolu, propikonazolu, difenokonazolu, protiokonazolu, fenpropidyny, fenpropimorfu oraz azoksystrobiny. Podstawowym błędem jest wieloletnie stosowanie tych samych technologii ochrony. Adiuwant pozwala na utrzymanie działania fungicydów na wysokim poziomie i w wielu przypadkach umożliwia istotne ograniczenie ich dawek, z zachowaniem pełnej skuteczności. Takim adiuwantem jest chociażby adiuwant Lewar pH- Fungi. – radzi Adam Wachowski - doradca z Z. P. H. Agromix.